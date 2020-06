Ogni mese arrivano sul Play Store migliaia di nuove applicazioni che non sempre è facile scovare a causa di un sovraffollamento non di poco conto. Abbiamo deciso dunque di ri-aprire due nuove rubriche mensili storiche di TuttoAndroid ovvero Migliori App e Migliori giochi. Selezioniamo ogni mese le applicazioni più valide presenti sul Play Store così da aiutarvi a individuare quelle che meritano di più il download.

Queste sono dunque le 5 migliori applicazioni Android di giugno 2020 secondo noi, sentitevi liberi di segnalare però vostre recenti scoperte all’interno dei commenti.

Migliori App di giugno 2020 in video

CleanFox

Siete inondati dalle newsletter e non sapete più come liberarvene? CleanFox è un’applicazione semplice che vi risolve il problema. La sua funzione è infatti quella di individuare tutte le newsletter ricevute, catalogarle per mittente e permettervi con dei semplici gesti di:

cestinarle e disiscrivervi con uno swipe laterale verso sinistra;

cestinarle senza disiscrivervi con uno swipe verso l’alto;

oppure tenerle attive con uno swipe laterale verso destra.

Il funzionamento è semplice: vi basta collegare il vostro account email seguendo la configurazione guidata, dopo qualche minuto l’applicazione elaborerà le vostre email dopodiché potrete decidere quali tenere e quali cestinare. Interessante il fatto che il tutto sia condito con alcuni dati statistici riguardo la percentuale di apertura delle newsletter e quanta CO2 risparmierete grazie all’uso dell’app.

Dolby On: Record Audio & Music

Dolby On è un registratore vocale in formato applicazione sviluppato da Dolby, famosissima nel campo dell’audio. L’applicazione è in anteprima, davvero ben fatta graficamente e in costante aggiornamento con nuove e interessanti funzioni, ultimamente ad esempio è stata integrata la possibilità di fare streaming tramite Twitch o altre piattaforme.

La sua peculiarità è che al via della registrazione ci fa aspettare 3 secondi per registrare i rumori ambientali dopodiché inizierà a registrare; alla pressione del pulsante stop elaborerà il file audio registrato al fine di rimuove i rumori di fondo, modificare i valori dell’equalizzatore, comprimere il file, migliorare il volume, normalizzare il suono e tanto altro.

È possibile registrare sia solo l’audio sia clip video.

Walpy

Nella selezione delle migliori app di giugno 2020 è l’unica un po’ fuori dal coro essendo disponibile ormai da alcuni mesi, tuttavia è stata di recente aggiornata ed è perfetta se siete soliti cambiare sfondo al vostro smartphone. La sua peculiarità è il fatto che i fotografi e gli artisti che possono caricare le immagini sono tutti verificati, quindi è difficile, se non impossibile, trovare materiale di scarsa qualità.

Inoltre, nelle impostazioni, è possibile impostare il cambiamento automatico dello sfondo selezionando un arco temporale da 15 minuti a 2 giorni e una regola di cambiamento solo in determinate condizioni al fine di non inficiare le performance della batteria.

Filter Box

Stanchi di ricevere giornalmente centinaia di notifiche spesso inutili e non volute? Filter Box permette di gestire al meglio le notifiche che riceviamo. La sua funzione principale è quella di tenere una cronologia di tutte le notifiche e fornirci delle statistiche su quali siano le app che ci “disturbano” di più. In parallelo però è possibile creare delle regole che andranno a filtrare le notifiche; per esempio è possibile impostare che tutte le notifiche contenenti un testo a scelta, ad esempio, “domani”, di posticiparle di qualche ora e inoltre di attivare questa regola solo a determinati orari della giornata.

Il suo “difetto” è che si tratta di una demo gratuita, per continuare a utilizzarla dopo 30 giorni verrà richiesto il pagamento di 4,29 Euro (per utilizzarla a vita).

PinnIt

Questa è l’applicazione più leggera e semplice del lotto con una sola funzione basilare ma molto utile in alcuni casi. Permette di appuntare dei memo nella tendina delle notifiche così da non dimenticarci eventuali cose da fare. Una volta aperta permette di creare nuovi post, mostrarli nelle notifiche, nasconderli o cancellarli. Così basilare che l’unica impostazione che ha è la possibilità di attivare o disattivare la modalità scura.