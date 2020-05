Citra è un’applicazione per Android che funziona da emulatore della console portatile Nintendo 3DS. Appena sbarcata sul Google Play Store con una build ufficiale per Android, benché ancora in fase di sviluppo è funzionante e meritevole di attenzioni perché ricca di funzionalità che assicurano già una discreta esperienza di emulazione. A seguire, tutti i dettagli da sapere comprese le informazioni su come funziona e come scaricare Citra-

Cos’è Citra

Citra, come anticipato, è un emulatore della Nintendo 3DS che consente di giocare ai titoli realizzati per la nota console portatile del produttore giapponese direttamente sul proprio smartphone Android. Si tratta di un’app in fase di sviluppo, di cui è stata appena rilasciata la prima build ufficiale, disponibile sul Play Store di Google.

Nato come emulatore per desktop, col passare del tempo la comunità di utenti ha richiesto agli sviluppatori sempre con maggiore insistenza una versione per dispositivi mobili, in accordo con il principio che caratterizza la stessa console di Nintendo. Ed ecco allora che sul finire di maggio 2020 arriva l’ufficialità di una versione per Android, in beta, sì, ma già pronta per essere utilizzata. Per ulteriori dettagli storici in merito, date un’occhiata al comunicato dello sviluppatore.

Ma torniamo alla build ufficiale per Android di Citra, app che è ancora in fase beta ma risulta essere compatibile con centinaia di giochi Nintendo 3DS, supporta varie funzionalità che consentono di usufruire di un’esperienza di emulazione efficace della console, come il supporto per il microfono, la fotocamera, i controlli di movimento, persino con amiibo e coi gamepad esterni.

È disponibile in versione gratuita, ma è possibile scegliere anche Citra Premium attraverso un acquisto in-app. Tale versione a pagamento, che costa 5,49 euro, sblocca il tema scuro e altre cosette come il “Filtro Texture” che permette di migliorare la grafica di determinati giochi (Anime4K Ultrafast, Bicubic, ScaleForce e xBRZ freescale) applicando un filtro.

In ogni caso, Citra Emulator non include giochi o file di sistema protetti da Copyright, come specificato dallo stesso sviluppatore. Ragion per cui è necessario scaricare personalmente i giochi Nintendo 3DS da utilizzare. Per maggiori dettagli, e problemi da segnalare c’è il server Discord creato appositamente.

Dispositivi compatibili e download di Citra

Come anticipato, Citra è ora disponibile e scaricabile direttamente dal Play Store di Google per i dispositivi Android. Perciò lo potete cercare direttamente da lì, o far riferimento al badge qui sotto in cui trovate il link diretto.

Lato requisiti, servono una manciata di MB disponibili in memoria, e determinate specifiche comunicate da Citra affinché l’app funzioni bene. Necessario un dispositivo aggiornato ad Android 8.0 Oreo o versioni più recenti, e almeno il supporto alle OpenGL ES 3.2 (a partire da Android 6.0 Marshmallow).

Consigliabile inoltre la presenza di componenti hardware discreti, non particolarmente datati, preferibilmente con chipset dell’annata e di categoria simile al Qualcomm Snapdragon 835 o più recenti perché, come avvertono gli stessi sviluppatori, l’esperienza di gioco cambia di molto a seconda della grafica, e delle potenzialità del dispositivo su cui viene usato.

Come funziona Citra

Una volta scaricato installato, alla prima apertura Citra ci si presenta subito con un banner che ci ricorda che il software non include alcun gioco per la console Nintendo 3DS, giochi che debbono essere legalmente ottenuti e riportati sulla memoria del proprio smartphone. Possiamo ad esempio scaricarli dallo shop dedicato di Nintendo, creando o accedendo al proprio account; qui trovate ad esempio la lista dei giochi gratuiti.

Comunque, concesse le autorizzazioni del caso, l’accesso ai contenuti memorizzati sul dispositivo in primis, Citra ci invita a selezionare la cartella nella quale abbiamo archiviato i file .3ds dei giochi da avviare.

E così, dopo aver selezionato la cartella, la lista dei propri giochi presenti sulla memoria del telefono ve la trovate direttamente nella schermata principale di Citra. Da lì non c’è altro da fare che selezionare il titolo da giocare e goderselo. Ecco alcuni screenshot esemplificativi dell’interfaccia grafica dell’app per Android su determinati giochi.

Previous Next Fullscreen

Lato impostazioni, infine, Citra per Android riserva un menù in cui personalizzare vari parametri. Su Generale possiamo ad esempio abilitare un limite per la velocità d’emulazione, su Sistema è possibile invece scegliere la lingua e la regione emulata. Sono presenti poi altri controlli nella sezione fotocamera e, per personalizzare al meglio l’esperienza di gioco, nella sezione “Gamepad” è possibile gestire la pulsantiera e i vari comandi a schermo. Per il resto, l’app Citra consente di metter mano anche su alcune impostazioni grafiche e sonore, nei menù rispettivi.

Previous Next Fullscreen

Vi lasciamo con le domande frequenti per risolvere eventuali problematiche comuni d’avvio, che trovate in questa pagina, e con una prova video della build ufficiale di Citra per Android su OnePlus 7 Pro, tanto per rendere meglio l’idea.

Questa era la versione ufficiale di Citra per Android, una versione certo non priva di bug e problemucci vari. D’altronde non dimentichiamo che si tratta pur sempre di una beta che verrà aggiornata via via con correzioni e migliorie varie nel corso del tempo.

Voi che ne pensate? L’avete già provata? Fateci sapere la vostra nel box dei commenti qui sotto.