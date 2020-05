Xbox Family Settings è un’applicazione di parental control che offre ai genitori la possibilità di monitorare le abitudini videoludiche dei giocatori più piccoli sulle console Xbox per evitare che trascorrano troppo tempo con i loro videogiochi preferiti.

Lo strumento permette ai genitori di gestire in tempo reale dal loro smartphone le principali regole per evitare che i loro bambini abusino dei videogiochi, come limitare le ore di attività dello schermo per ogni giorno della settimana, impostare i filtri per i contenuti e monitorare la cerchia delle loro amicizie scegliendo con chi possono comunicare su Xbox Live (nessuno, solo amici, chiunque).

Per gestire da remoto l’attività videoludica dei più piccoli è sufficiente aggiungerli al proprio account di famiglia, dopodiché il genitore avrà anche la facoltà di ottenere rapporti di attività giornalieri e settimanali, tuttavia anche i figli potranno inoltrare ai propri tutori delle richieste per aumentare le ore di attività videoludica.

Xbox Family Settings è disponibile per Android gratuitamente senza acquisti in-app, ma attualmente è ancora in fase di sviluppo, pertanto potrebbe riservare qualche bug.

L’app chiede le autorizzazioni per l’accesso a identità, contatti, telefono, ID dispositivo e dati sulle chiamate, foto, elementi multimediali e file ed è raggiungibile nel Play Store di Google tramite il badge che trovate a seguire.