MIUI 12 Downloader è un’applicazione che permette di scaricare gli ultimi aggiornamenti dell’interfaccia MIUI di Xiaomi direttamente sullo smartphone.

L’app offre un modo semplice per scaricare l’aggiornamento alla MIUI 12, attualmente in beta-testing per alcuni smartphone, inoltre mostra le informazioni sul dispositivo in modo da individuare facilmente il pacchetto di aggiornamento da scaricare per il proprio modello di smartphone.

Come utilizzare MIUI 12 Downloader

Selezionare il modello del proprio smartphone

Selezionare il tipo di aggiornamento

Selezionare la versione dell’aggiornamento (Cina beta, Cina stabile, Beta globale, stabile globale)

Effettuare il Download

Se il vostro dispositivo non è disponibile è possibile richiedere l’update utilizzando la funzione di richiesta in-app oppure inviare un’email allo sviluppatore.

Al momento lo strumento è in grado di fornire aggiornamenti solo per 60 dispositivi, ma prossimamente il supporto verrà esteso ad altri dispositivi.

MIUI 12 Downloader è disponibile per Android gratuitamente senza acquisti in-app, ma è supportata da annunci pubblicitari, e chiede le autorizzazioni per l’accesso a telefono, ID dispositivo e dati sulle chiamate, informazioni sulla connessione Wi-Fi, foto, elementi multimediali e file.

A seguire trovate il badge per individuare la pagina dell’applicazione nel Play Store di Google. Al momento l’app è ancora in fase di sviluppo, quindi potrebbe riservare qualche bug.

