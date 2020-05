Pochi giorni fa Xiaomi ha ufficializzato il rilascio della primissima versione della nuova MIUI 12 Beta (cinese). Subito vi abbiamo svelato le novità introdotte in questo articolo e abbiamo potuto ammirare il bel lavoro svolto soprattutto sotto il profilo grafico e delle animazioni di sistema. Una ROM però che non vede mancare l’introduzione di nuove funzionalità e all’assestamento di altre già presenti.

Le versioni closed beta cinesi sono più “esclusive” rispetto a delle comuni open beta e sono fruibili esclusivamente in lingua cinese o inglese e sono sprovviste dei servizi Google.

Ma (e noi lo sappiamo bene) la community Xiaomi non resta mai a lungo con le mani in mano… di fatto, grazie al lavoro svolto dagli sviluppatori di Xiaomi.EU, è ora disponibile al download una versione tradotta in italiano e munita di GApps per più di 20 smartphone Xiaomi e Redmi tra quelli presenti in questa lista.

Ecco perché, in questa guida, vogliamo mostrarvi passo dopo passo come poter installare MIUI 12 China Closed Beta tradotta in italiano e con tanto di app Google!

Vi lasciamo inoltre di seguito il nostro video prova sulle novità introdotte finora da questa prima release “più europea”.

Come installare MIUI 12 su Xiaomi e Redmi

L’intero processo di installazione della MIUI 12 su smartphone Xiaomi e Redmi compatibili è complesso e sconsigliamo fortemente ai non avvezzi al modding di proseguire in questa impresa. Vi ricordiamo che per poter terminare il tutto con successo sarà necessario l’ausilio di un computer, anche macOS o Linux ma vi consigliamo caldamente di fare uso di Windows.

Disclaimer

L’autore del presente articolo e, più in generale, la testata TuttoAndroid.net non possono ritenersi responsabili in alcun modo per eventuali difficoltà/problematiche/malfunzionamenti derivanti dalla messa in atto delle procedure di seguito riportate.

Download di TUTTI i file necessari

Prima di iniziare la procedura concreta di installazione è cosa buona e giusta scaricare subito tutti i file necessari. Di seguito riportiamo una lista dell’occorrente:

Fatto ciò iniziamo con la guida vera e propria, lo step iniziale è quello di sbloccare il bootloader.

Sblocco del bootloader con Mi Flash Unlock

ATTENZIONE! Sbloccare il bootloader significa perdere tutti i dati contenuti all’interno del proprio smartphone come app, foto, musica, documenti.

È bene dunque effettuare un backup dei dati importanti in anticipo e, a tal proposito, consigliamo la lettura di questa guida.

Una volta salvati i file importanti, procediamo:

Per prima cosa assicuratevi di possedere un account Xiaomi , in caso contrario potete registrarne uno nuovo qui;

, in caso contrario potete registrarne uno nuovo qui; Dal vostro smartphone recatevi al menu “Opzioni sviluppatore” (se non presente abilitatelo premendo ripetutamente su “Numero build”) e attivate la voce “Oem Unlock” ;

(se non presente abilitatelo premendo ripetutamente su “Numero build”) e ; Poi, poco più sotto, entrate su “Mi unlock status” e inserite il vostro account Xiaomi dove richiesto (necessaria la presenza della SIM);

e inserite il vostro dove richiesto (necessaria la presenza della SIM); Ora avviate il software Mi Flash Unlock scaricato in precedenza e collegate lo smartphone assicurandovi che sia attivato il “Debug USB” (se così non fosse c’è un apposito toggle nelle opzioni sviluppatore);

scaricato in precedenza e assicurandovi che sia attivato il (se così non fosse c’è un apposito toggle nelle opzioni sviluppatore); Seguite le istruzioni fornite dal programma.

C’è però una snervante sorpresa ad attendervi… dovrete attendere un certo quantitativo di ore prima di poter effettuare lo sblocco del bootloader.

Purtroppo non c’è modo di evitare l’attesa, perciò dovrete ripetere l’operazione di sblocco una volta trascorso il tempo indicato. Diffidate da strane e “miracolose” alternative ad attesa zero, mettetevi l’animo in pace.

Quando finalmente sarete riusciti a sbloccare il bootloader e a riconfigurare lo smartphone accertatevi di aver attivato nuovamente il debug USB.

Installazione custom recovery TWRP

La parte più ostica ve la siete lasciata alle spalle, ora andiamo a installare le recovery modificata TWRP.

Dando per scontato che avete già scaricato il file .img compatibile con il vostro smartphone dovrete ora fare uso degli Android Debug Bridge (ADB) per poter installare la custom recovery al posto di quella originale.

Estraete il file .zip degli ADB Platform Tool scaricati in precedenza, vi apparirà una cartella “platform-tools”.

degli ADB Platform Tool scaricati in precedenza, vi apparirà una cartella “platform-tools”. Aprite il terminale (su Windows digitate “cmd” nella barra di ricerca, su macOS digitate “Terminale” su Spotlight) e digitate in sequenza le seguenti stringhe di codice battendo il tasto invio per ciascun comando (utenti macOS: aggiungete “./” all’inizio di ogni stringa di codice).

Sostituite innanzitutto dal comando di seguito “cartella_adb” con il percorso completo dalla cartella “platform-tools” estratta in precedenza:

cd cartella_adb

Digitiamo successivamente:

adb reboot fastboot

Ora occorre sostituire la dicitura “recovery_scaricata.img” con il percorso completo del file della TWRP sul vostro computer:

fastboot flash recovery recovery_scaricata.img

Adesso riavviate il telefono in modalità recovery. Per fare questo occorre digitare ed eseguire l’ultimo comando sotto riportato, avendo cura di premere nell’istante successivo alla sua esecuzione sia il tasto “power” che il tasto “volume su” del telefono fino a quando non comparirà a schermo il logo Mi, rilasciando entrambi i pulsanti alla sua apparizione:

fastboot reboot

Se tutto è stato eseguito correttamente vi troverete d’innanzi alla schermata iniziale della TWRP, se invece lo smartphone dovesse avviarsi normalmente sarà necessario ripetere l’intera procedura parendo dalla digitazione dei comandi adb.

Backup? Sì, grazie!

Ora che vi trovate in recovery TWRP consigliamo di effettuare un NANDroid backup, ossia un salvataggio delle partizioni del sistema Android che potete utilizzare in futuro nel caso decideste di tornare alla vecchia versione MIUI. La prudenza non è mai troppa!

ATTENZIONE! Il NANDroid backup non salva app, foto, musica e documenti ma solo le partizioni di sistema!

Fate tap su “Backup” e selezionate le partizioni che volete includere. Nello specifico:

Boot

System

Immagine System

Vendor

Immagine Vendor

Data

Le altre possono rimanere deselezionate.

Quando avrà terminato ricordate di copiare la cartella di backup sul computer, altrimenti lo sforzo sarà stato vano. Se siete utenti macOS dovrete usufruire di Android File Transfer per questa operazione.

Flash ROM MIUI 12 da recovery TWRP

Terminato il backup facoltativo è finalmente tempo di installare la MIUI 12 da recovery, dunque premete su “Installa” sempre dal menu principale della TWRP e selezionate il file zip scaricato nello smartphone in precedenza da Xiaomi.EU. Uno swipe per confermare e il gioco è fatto!

Una volta terminata l’installazione basterà riavviare il sistema per godersi appieno la nuova interfaccia e tutte le sue funzioni, magari dopo aver re-installato un po’ di app essenziali direttamente dal Play Store già pronto per voi.