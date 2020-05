Dopo aver presentato ufficiale la MIUI 12 a fine aprile, Xiaomi torna nuovamente a stuzzicare l’interesse della community aprendo il programma di beta testing della Global stable della MIUI 12. Non è la prima volta che la compagnia si rivolge alla propria user base per portare avanti un programma di test di una major release della MIUI, pertanto questa potrebbe essere la volta buona per provare in anteprima tutte le novità su MIUI 12 prima del rilascio stable su tutti gli smartphone supportati.

Beta testing per MIUI 12 Global

Come viene indicato dall’azienda stessa all’interno del thread per il programma di testing della MIUI 12 sul forum ufficiale, al momento Xiaomi sta cercando utenti muniti di questi smartphone:

L’azienda non ha indicato quanti utenti potranno iscriversi alla fase di beta testing delle MIUI 12, ma sarà necessario compilare questo form per proporre la propria candidatura oltre ad installare Telegram ed iscriversi a questo canale Telegram per discutere di bug e altro con il team di sviluppo di Xiaomi e gli altri utenti.

La selezione degli utenti terminerà il prossimo 18 maggio e questi verranno scelti in base alla data di iscrizione al programma di testing.

