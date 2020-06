Samsung Galaxy S10, Samsung Galaxy S10+, Samsung Galaxy S10e e Huawei Mate 20 Lite si aggiornano e ricevono le patch di sicurezza di giugno 2020 e maggio 2020. Scopriamo insieme i dettagli dei nuovi update in distribuzione.

Novità aggiornamento di giugno per Samsung Galaxy S10, S10+ e S10e

Samsung Galaxy S10, Samsung Galaxy S10+ e Samsung Galaxy S10e si aggiornano in Italia con le patch di sicurezza di giugno 2020. I nuovi firmware, G97xFXXS6CTE6, portano con sé le correzioni alle ultime vulnerabilità scovate da Google e Samsung e poco altro: il changelog cita infatti generici perfezionamenti di stabilità e prestazioni, oltre all’eliminazione di bug non specificati.

L’aggiornamento alle patch di giugno 2020 per la gamma Samsung Galaxy S10 comporta un download di circa 142 MB, per i quali vi consigliamo di sfruttare una connessione Wi-Fi.

Novità aggiornamento di maggio per Huawei Mate 20 Lite

Aggiornamento di sicurezza anche per Huawei Mate 20 Lite, per il quale sono in distribuzione le patch di maggio 2020. In arrivo sugli smartphone del produttore cinese la EMUI in versione 10.0.0.203, che non sembra portare ulteriori novità oltre alle correzioni delle vulnerabilità scovate le scorse settimane.

In questo caso il download richiesto per poter aggiornare il vostro Huawei Mate 20 Lite è di poco più di 100 MB.

Come aggiornare Samsung Galaxy S10, S10+, S10e e Huawei Mate 20 Lite

Per aggiornare Samsung Galaxy S10, Samsung Galaxy S10+ e Samsung Galaxy S10e è sufficiente recarsi nelle impostazioni di sistema seguendo il percorso “Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa“. L’update con le patch di giugno 2020 è in distribuzione anche in Italia a partire dai modelli no brand.

Per aggiornare Huawei Mate 20 Lite potete invece seguire il percorso “Impostazioni > Sistema > Aggiornamento software“. Nel caso non riusciate a trovare l’update via OTA non disperate: sarà sufficiente attendere al massimo qualche giorno.

grazie a Mattia B. per la segnalazione e lo screenshot di Samsung Galaxy S10