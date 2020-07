Samsung Galaxy A41 si aggiorna in Italia con le patch di sicurezza di giugno 2020 e altri miglioramenti. Nel frattempo Samsung sembra essere al lavoro su un nuovo Galaxy Tab A, con il quale dovrebbe riutilizzare un chip Exynos che abbiamo già imparato a conoscere molto bene.

Novità aggiornamento Samsung Galaxy A41

Samsung Galaxy A41 si aggiorna in Italia con il firmware A415FXXU1ATF1, che porta patch di sicurezza di giugno 2020 e un paio di interessanti novità. Stiamo parlando di una migliore stabilità per l’app Fotocamera e di perfezionamenti per il sensore di impronte digitali, integrato nel display.

Per il resto troviamo solo le correzioni di sicurezza delle patch di giugno, che Samsung ha presentato il mese scorso. Ancora presto per le patch di luglio, che dovrebbero comunque arrivare su tanti modelli del produttore entro pochi giorni (e sono già in distribuzione). Il download richiesto è di poco meno di 350 MB.

Come aggiornare Samsung Galaxy A41

Per aggiornare Samsung Galaxy A41 non dovete fare altro che recarvi in “Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa“: ci penserà il sistema a trovare l’update e a fornirvi tutte le indicazioni del caso. Ricordatevi di procedere solo se avete una buona percentuale residua di batteria, onde evitare spiacevoli inconvenienti.

Nuovo Galaxy Tab A, vecchio chipset Exynos

Restiamo nel mondo Samsung per tornare a parlare di tablet. In base alle ultime, il produttore dovrebbe essere al lavoro su un nuovo Galaxy Tab A di fascia media, pensato per una commercializzazione con prezzo contenuto. Perché diciamo questo? Perché sembra che Samsung voglia utilizzare ancora una volta l’ormai collaudatissimo chipset Exynos 9810, che abbiamo già visto su alcuni prodotti tra cui Samsung Galaxy S9, Samsung Galaxy S9+, Samsung Galaxy Note 9 e Samsung Galaxy Note 10 Lite.

Il nuovo tablet dovrebbe avere come numero di modello SM-T575 (SM-T570 l’eventuale variante solo Wi-Fi) e disporre di SoC Exynos 9810, 4 GB di RAM, batteria da 5000 mAh e Android 10 con One UI. Il device è passato da GeekBench, facendo segnare punteggi non entusiasmanti (285 nel single core e 1116 nel multi core).

Visti i primi dettagli sulla scheda tecnica dovrebbe appunto trattarsi di un prodotto della gamma Samsung Galaxy Tab A e non di un successore di Galaxy Tab S6 Lite (Galaxy Tab S7 è comunque previsto per agosto). Continuate a seguirci perché torneremo sicuramente a parlarne.