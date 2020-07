Samsung è una delle aziende più puntuali per quanto riguarda il rilascio delle patch di sicurezza per i suoi terminali, spesso anticipando addirittura Google. Il mese di luglio è ormai iniziato da una settimana e la compagnia ha già iniziato a rilasciare le patch di luglio 2020 per alcuni smartphone, ma in questa news vi permetteremo di scoprire quali sono i device che le riceveranno.

Fix per falle critiche e comuni

Le patch di sicurezza di luglio 2020 sono composte dalla porzione di aggiornamenti di Google e quella di Samsung. Dal punto di vista della sicurezza per la porzione di Google, questa include correzioni per 21 CVE (Common Vulnerabilities and Exposures), di cui 4 indicate come critiche.

Per quanto riguarda invece la porzione di Samsung, 2 fix riguardano la sicurezza del software relativo alla fotocamera, e trova posto anche un fix per quanto riguarda un bug che causava il crash del telefono quando veniva impostato un wallpaper con una immagine ad alta risoluzione.

Smartphone aggiornabili

Le patch di sicurezza di luglio 2020 saranno presto disponibili su tutti gli smartphone che Samsung aggiorna mensilmente, ovvero:

Altri smartphone e dispositivi

Il colosso Sud Coreano dovrebbe presto rilasciare l’aggiornamento con le patch di luglio 2020 anche per i terminali normalmente aggiornati a cadenza trimestrale. Fra questi dovrebbero esserci: