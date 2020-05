Samsung Galaxy A10, Huawei Mate 30, Huawei Mate 30 Pro e Huawei Mate 30 Pro 5G stanno ricevendo nuovi aggiornamenti software piuttosto importanti: per il primo arriva in Italia l’update ad Android 10 e One UI 2.0, gli altri accolgono le patch di sicurezza di aprile 2020 e altri miglioramenti. Scopriamo tutto più da vicino.

Novità Android 10 per Samsung Galaxy A10

Partiamo da Samsung Galaxy A10, che sta ricevendo in Italia Android 10: l’update alla One UI 2.0 include tante nuove funzionalità tra cui i miglioramenti alla modalità Notte, nuove gesture e animazioni, rinfrescate alla UI e alle applicazioni di sistema, perfezionamenti ai permessi della varie app e alla gestione delle notifiche, cambiamenti alla schermata di sblocco, riorganizzazione di alcune impostazioni della fotocamera e non solo.

Insomma, Android 10 porta tante novità su Samsung Galaxy A10 con il firmware A105FNXXU3BTD4, e per scoprirle tutte non vi resta che aggiornare lo smartphone. Dato il peso dell’update vi consigliamo di sfruttare una rete Wi-Fi per il download.

Novità aggiornamento Huawei Mate 30 e Huawei Mate 30 Pro

Huawei Mate 30 e Huawei Mate 30 Pro si aggiornano con le patch di sicurezza di aprile 2020, in attesa di accogliere la EMUI 10.1. In distribuzione la EMUI 10.0.0.217, che include anche qualche altra novità riguardante alcune app e l’aspetto multimediale. L’update migliora infatti la compatibilità del sistema con alcune app di terze parti (non specificate dal changelog) e perfeziona la riproduzione dei video in alcune situazioni.

Meno novità dunque, ma comunque importanti per Huawei Mate 30, Huawei Mate 30 Pro e Huawei Mate 30 Pro 5G. Il download richiesto è di circa 600 MB.

Come aggiornare Samsung Galaxy A10, Huawei Mate 30 e Huawei Mate 30 Pro

Potete aggiornare Samsung Galaxy A10 ad Android 10 recandovi nelle impostazioni di sistema, più precisamente seguendo il percorso “Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa“. L’update è attualmente in distribuzione sui Samsung Galaxy A10 no brand e brand Vodafone: se ne possedete uno brandizzato da altri operatori dovrete attendere ancora qualche giorno.

Potete cercare il nuovo aggiornamento in distribuzione via OTA su Huawei Mate 30, Huawei Mate 30 Pro e Huawei Mate 30 Pro 5G sempre dalle impostazioni di sistema, recandovi in “Impostazioni > Sistema > Aggiornamento software“. Fateci sapere se siete riusciti ad aggiornare i vostri smartphone.

grazie ad Alessandro B. per la segnalazione e lo screenshot di Samsung Galaxy A10

