Da Huawei arriva una serie di aggiornamenti per alcuni degli smartphone dell’azienda: stiamo parlando di Huawei P30 Lite, P Smart+ (2019), Mate 20, Mate 20 Pro, Y9 Prime (2019) e HONOR 9X.

Huawei P30 Lite e P Smart+ (2019) ricevono le patch di sicurezza di luglio

Iniziando da Huawei P30 Lite e P Smart+ (2019), l’update appena rilasciato per questi device porta le patch di sicurezza Android relative a luglio 2020.

L’aggiornamento ha un “peso” di rispettivamente 106 e 109 MB e porta il firmware alla versione MAR-L21 10.0.0.249 (C431E8R2P7) per P30 Lite e POT-LX1T 10.0.0.176 (C431E3R2P3) per P Smart+ (2019).

Huawei Mate 20 e Mate 20 Pro ricevono le patch di luglio

Anche per Huawei Mate 20 e Mate 20 Pro il nuovo update porta con sé le patch di sicurezza Android relative a luglio 2020. L’update in questione è stato rilasciato per i modelli che sono già stati aggiornati ad EMUI 10.1.

Patch di luglio su Huawei Y9 Prime (2019) e HONOR 9X

Nelle scorse ore le patch di sicurezza Android di luglio sono state rilasciate anche per Huawei Y9 Prime (2019) e HONOR 9X: per il primo l’update porta il software alla versione 10.0.0.264 (C675E6R4P2) mentre per il secondo il nuovo software è la versione 10.0.0.225.

OnePlus 7T e 7T Pro ricevono OxygenOS 10.0.12 e 10.0.10

Infine, le patch di sicurezza Android di luglio arrivano anche su OnePlus 7T e OnePlus 7T Pro con OxygenOS 10.0.12 e 10.0.10 insieme alle novità già introdotte anche per OnePlus 7 e OnePlus 7 Pro.

Come aggiornare

Quando l’update sarà disponibile, potrà essere scaricato ed installato direttamente dallo smartphone (è anche possibile effettuare una ricerca manuale nella sezione dedicata agli aggiornamenti nel menu delle Impostazioni).