Il team di OnePlus ha dato il via al rilascio di un nuova versione di OxygenOS per OnePlus 7 e OnePlus 7 Pro, sia per i modelli europei che per quelli indiani: stiamo parlando di OxygenOS 10.0.7.

Le novità di OxygenOS 10.0.7 per OnePlus 7 e 7 Pro

Tra le novità introdotte con tale update troviamo le patch di sicurezza Android relative a luglio, il supporto alle cuffie true wireless OnePlus Buds, nuovi orologi con cui personalizzare la propria schermata, la risoluzione del bug a causa del quale con il doppio tap non si riattiva lo schermo, una modalità di lettura per una migliore esperienza, il supporto Audio Streaming for Hearing Aid (ASHA) Agreement per i dispositivi acustici Bluetooth e la risoluzione di un bug relativo ai nomi delle SIM.

Come scaricare l’aggiornamento OxygenOS 10.0.7

Quando l’update sarà disponibile, potrà essere scaricato ed installato direttamente dallo smartphone (gli utenti più impazienti possono provare ad effettuare una ricerca manuale, andando nella sezione dedicata agli aggiornamenti all’interno del menu delle Impostazioni). In alternativa, c’è sempre Oxygen Updater.

Potrebbe interessarti anche: la recensione di OnePlus Nord, il migliore della fascia media