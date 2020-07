Huawei, Xiaomi e ASUS stanno distribuendo in queste ore nuovi aggiornamenti per alcuni loro smartphone Android: Huawei Mate 20 Lite, Xiaomi Mi 10 Lite 5G e ASUS ROG Phone 3. Scopriamo subito quali sono le novità introdotte e quello che c’è da sapere per scaricare e installare gli update.

Le novità degli aggiornamenti

Partiamo da Huawei Mate 20 Lite, uno smartphone per il quale è in fase di distribuzione un aggiornamento piuttosto corposo. All’interno di un pacchetto che sfiora i 4 GB di peso, contraddistinto dalla versione 10.0.0.212 di EMUI 10, si segnalano novità e correzioni su vari aspetti, correlate alle patch di sicurezza di maggio 2020.

Il changelog relativo cita ad esempio la risoluzione di un problema relativo al trasferimento delle chiamate, la modifica di alcune impostazioni del software fotografico, l’aggiunta della modalità Smart Charge pensata per migliorare la ricarica della batteria con funzioni di apprendimento IA e l’integrazione di Huawei Assistant alla schermata principale.

Veniamo a Xiaomi Mi 10 Lite 5G, smartphone che riceve un aggiornamento contraddistinto dalla versione 12.0.1.0.QJEUXM. È basato sulla MIUI 12 e introduce tutte le novità ad essa relative, dai nuovi elementi visivi di sistema, ai super sfondi, passando per i nuovi controlli per la privacy, ai ritocchi della funzione AOD e via dicendo. Le patch di sicurezza sono aggiornate al mese di giugno 2020 contenute in un update che pesa 835 MB.

ASUS ROG Phone 3, per concludere, si aggiorna alla versione 17.0823.2007.25 con un update che pesa poco più di 200 MB e introduce le patch di sicurezza di luglio 2020. Fra le novità salienti segnaliamo una nuova modalità Outdoor parte delle impostazioni audio, la funzione screenshot a tre dita e AirTriggers per attivare le macro durante i giochi.

Da segnalare anche alcune correzioni, fra cui i problemi di connessione Bluetooth con auto Volvo e Lexus, schermate nere con Fixed Home e altro.

Come aggiornare

A differenza degli altri due smartphone, l’aggiornamento per Xiaomi Mi 10 Lite 5G è già in fase di rilascio in Italia, segno che molti di voi dovrebbero trovare già la notifica d’aggiornamento o la disponibilità segnalata nelle impostazioni.

Questione diversa per chi possiede Huawei Mate 20 Lite e ASUS ROG Phone 3 visto che non abbiamo ancora testimonianze dell’avvio del roll out nel nostro Paese. È tuttavia questione di giorni e, nell’attesa, vi invitiamo a controllarne la disponibilità nelle sezioni relative.

Lato download e installazione, il discorso vale per tutti: basta scaricare l’aggiornamento dallo smartphone, possibilmente sotto Wi-Fi, e avviare l’installazione.