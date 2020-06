Dopo Redmi 7A che ad inizio mese ha iniziato a ricevere il tanto atteso aggiornamento ad Android 10, il “fratello” Redmi 7 ne ricalca le orme. Anche su quest’ultimo è in arrivo l’ultima evoluzione del robottino verde, anche in questo caso prima sulle unità vendute in Cina.

Android 10 arriva su Redmi 7

L’aggiornamento ad Android 10 per Redmi 7 arriva accompagnato dalla MIUI 11, con la MIUI 12 attesa non prima di luglio. La build 11.0.1.0.QFLCNXM per Redmi 7 pesa circa 2 GB ed include le patch di sicurezza di giugno. Probabile che le unità vendute in Europa possano ricevere lo stesso trattamento tra qualche giorno.

Novità di peso per Red Magic 5G

Red Magic 5G ha debuttato con Android 10, ma anche con alcune mancanze grossolane. Lo smartphone di ZTE Nubia non supportava lo sblocco con il volto o i launcher di terze parti. La build 4.11 pone rimedio e aggiunge la possibilità di attivare la ventola durante la ricarica per calmierare le temperature. Il rollout è incrementale, e consigliamo di dare un’occhiata alla voce aggiornamenti di sistema delle impostazioni per forzare la ricerca di novità.

Primo aggiornamento per Sony Xperia 1 II

Ha impiegato poco Sony per aggiornare il suo ultimo top di gamma, che guadagna in queste ore la build 58.0.A.3.31 che porta con sé le patch di sicurezza di giugno. L’aggiornamento era già arrivato sui Sony Xperia 1 II dual SIM mentre adesso viene distribuito sulle unità mono SIM. Oltre le ultime patch non sembrano esserci novità degne di nota.

