Google sta testando nella sua tastiera Gboard una nuova barra dedicata alle emoji per consentire agli utenti di selezionarle più rapidamente.

Questa funzionalità è stata avvistata per la prima lo scorso aprile, ma finora non è stata pubblicata, tuttavia, nell’ultimo aggiornamento della versione beta di Gboard, un utente ha notato la barra delle emoji per la prima volta utilizzando Google Messaggi.

Google prepara la barra delle emoji in Gboard

La barra delle emoji in Gboard appare sopra la barra degli strumenti, sacrificando leggermente lo spazio sullo schermo e si presenta con un messaggio che introduce a un breve tutorial che spiega lo scopo della feature e come utilizzarla.

Dalle immagini inviate da un tipster di 9To5Google non è chiaro se la barra adatti il proprio layout in base all’uso personale o al contesto all’interno dell’app, tuttavia nell’esempio si vedono alcune delle emoji più popolari.

La barra delle emoji in Gboard include anche la scorciatoia per accedere al resto della sezione delle emoji e scorrendo sulla barra è possibile scoprire un pulsante per rimuoverla, tuttavia la barra è disattivabile anche tramite un’opzione nel menu delle impostazioni di Gboard.

Gboard sta attualmente testando anche una funzione che suggerisce i pacchetti di adesivi. Potete verificare di avere le ultime versioni di Google Messaggi e Gboard attraverso i badge sottostanti.

Da non perdere: I segreti della Tastiera Google: le funzionalità che dovete conoscere