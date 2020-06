Gli stickers, o adesivi, sono sempre più in voga in tante applicazioni di messaggistica o social network, e presto Google Messaggi e Gboard aggiungeranno nuove funzioni che li riguardano da vicino. Scopriamo insieme di che si tratta.

In arrivo i suggerimenti per gli stickers su Google Messaggi e Gboard

L’ultima versione di Google Messaggi (6.2.031), attualmente non disponibile a livello globale, pare nascondere altre novità oltre a quelle che abbiamo visto qualche giorno fa. Sembra infatti che Google stia testando all’interno di quest’ultima i suggerimenti per gli stickers, come quelli che potete vedere qui in basso.

Per il momento non è semplice riuscire a replicare quanto si può vedere negli screenshot, visto che non è ancora chiaro se la presenza della build 6.2.031 di Google Messaggi sia necessaria o se si tratti di qualche attivazione lato server. Come probabilmente saprete, quando parliamo di Google non è raro trovarsi in questa “situazione”.

Intanto gli stickers sono sempre più presenti anche su Gboard, che già da qualche tempo ha iniziato a fornire suggerimenti per gli stickers. In queste ore però, la popolare tastiera per Android sta iniziando a raccomandare interi pacchetti di stickers, esattamente come si può vedere negli screenshot: anche in questo caso si tratta di novità lato server, quindi non “preoccupatevi” di non trovarle nell’app.

Nell’attesa di veder spuntare queste novità sugli stickers all’interno di Google Messaggi e Gboard, potete verificare di avere a bordo le ultime versioni rilasciate seguendo i soliti badge qui di seguito. Allora, avete notato i nuovi suggerimenti di adesivi e pacchetti di adesivi?