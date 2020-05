Messe in archivio le offerte dedicate alla Festa della mamma, Xiaomi passa subito ad una nuova ricorrenza da festeggiare a suon di sconti: il secondo anniversario dell’arrivo del Mi Store in Italia. Per l’occasione, ci sono numerosi prodotti a marchio Xiaomi (non solo smartphone) e Redmi al centro di offerte che andranno avanti fino alle ore 23.59 del 17 maggio 2020.

Detto che nel frattempo Xiaomi Italia ha festeggiato un altro importante traguardo tutto italiano attraverso i propri canali social – la Mi Community italiana conta già oltre 200 mila utenti –, andiamo a scoprire le migliori offerte dedicate al secondo compleanno dello Xiaomi Mi Store italiano.

Xiaomi Mi Store: offerte “Due anni insieme!”

Come detto, la promozione “Due anni insieme!” di Xiaomi coinvolge numerosi prodotti, anche a marchio Redmi. Tutte le offerte saranno accessibili sia dal sito ufficiale che dall’app Mi Store, dove rimangono la possibilità per i nuovi utenti di ottenere uno sconto extra del valore di 5 euro e il meccanismo dei Mi Point (1 Mi Point per ogni euro speso, 800 Mi Point danno diritto a 20 euro di sconto). In aggiunta a questo, Xiaomi ha previsto che per tutti gli acquisti di importo superiore a 100 euro sia previsto uno sconto extra del valore di 10 euro, applicato automaticamente all’ordine.

Ecco, dunque, le migliori offerte “Due anni insieme!” attive fino al 17 maggio:

La pagina dedicata alla promozione “Due anni insieme” su mi.com comprende anche numerosi prodotti Ecosystem e le seguenti offerte del giorno:

Redmi Note 8 Pro 6-128 GB a 329,90 euro (11 maggio ore 19.30-21.30)

Redmi Note 8T 4-64 GB a 169,90 euro (11 maggio ore 22.00-23.59)

Redmi 7A 2-32 GB a 69,90 euro (12 maggio ore 12.00-14.00)

Redmi Note 8 Pro 6-128 GB a 329,90 euro (12 maggio ore 19.30-21.30)

Redmi Note 8T 4-64 GB a 169,90 euro (12 maggio ore 22.00-23.59)

