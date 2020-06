Questa mattina Wiko, brand franco-cinese conosciuto soprattutto per i suoi smartphone dal prezzo “democratico”, ha annunciato ufficialmente il proprio nuovo smartphone entry level Wiko Y61, caratterizzato da un ampio display, un’esperienza utente semplificata e un prezzo di listino particolarmente contenuto.

Caratteristiche tecniche e funzioni di Wiko Y61

Wiko Y61 è uno smartphone estremamente economico, ma non per questo rinuncia ad una dotazione di funzioni piuttosto completa in relazione al segmento di mercato.

Lo smartphone dispone di un ampio display IPS da 6 pollici, una batteria da 3.000 mAh che promette un’autonomia soddisfacente, un tasto dedicato a Google Assistant e la nuova app Camera Go, progettata da Google per rendere più usabili le fotocamere dei device low cost. Ad affiancarla ci sono anche Gallery Go e Google Lens Go. L’esperienza è arricchita da feature come effetto Bokeh, Beautification e Storage Smart (per tenere in ordine lo spazio interno di archiviazione).

Come la presenza di queste app lascia intuire, il sistema operativo a bordo è in versione “Android Go“, più precisamente Android 10 Go Edition. È presente la personalizzazione con Wiko Launcher e Simple Mode per gli utenti meno esperti.

Wiko Y61 supporta il Face Unlock tramite la fotocamera anteriore, inoltre è dotato di supporto Dual SIM.

Scheda tecnica di Wiko Y61

Display IPS 6″ in 18:9 con risoluzione 480×960 pixel

SoC MediaTek 6761WE, Quad-Core 1.8 GHz con GPU IMG PowerVR GE8300

1 GB di RAM e 16 GB di memoria interna espandibile tramite microSD

Fotocamera posteriore da 8 MP con flash LED e Camera Go

Fotocamera anteriore da 5 MP

Connettività 4G/LTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS, porta jack audio da 3,5 mm, microUSB

Batteria da 3.000 mAh

Sistema operativo Android 10 Go Edition

Dimensioni 161,3 x 78,14 x 9 mm

Peso 190 g

Colori Deep Grey, Deep Green, Gold con finitura in plastica

Immagini e prezzo di Wiko Y61

Wiko Y61 arriva sul mercato italiano nelle colorazioni Deep Grey, Deep Green e Gold, sarà disponibile a partire dal mese di luglio al prezzo di listino di 89,99 euro. La confezione di vendita è già comprensiva della cover trasparente e della pellicola in vetro temperato.