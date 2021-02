Può capitare di trovarsi dall’oggi al domani con un credito residuo negativo, il più delle volte per colpa del rinnovo automatico di un’offerta a cui risultiamo abbonati senza però averla mai richiesta. Capita anche con WindTre, che di recente si è allineata alla decisione storica dell’AGCOM (l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni) riguardante il blocco dei servizi premium in abbonamento: a partire dal 21 marzo 2021, le SIM dei clienti Wind e Tre attivate prima del 18 ottobre 2020 beneficeranno del blocco dei VAS (value-added service) e della disattivazione automatica di quelli eventualmente attivi (il servizio è già disponibile invece sulle SIM attivate dal 18 ottobre dello scorso anno).

Ma prima del 21 marzo manca ancora un mese, esiste quindi il rischio concreto che nel frattempo un abbonamento non richiesto si rinnovi in automatico, avendo come diretta conseguenza una diminuzione del credito residuo. C’è da dire però che anche dopo il 21 marzo non è detto che non si ripresenti più il problema, perché il provvedimento preso da WindTre sulla base di quanto stabilito dall’AGCOM non include altre tipologie di servizi, per i quali ci si può ritrovare ugualmente con uno o più addebiti indesiderati.

Urge dunque una soluzione. Sì, ma quale? Sarebbe senz’altro utile, ad esempio, sapere come disattivare un’offerta WindTre, così da risolvere il problema una volta che ci si accorge di avere attivo un abbonamento non richiesto sulla propria SIM. In questo articolo vi spieghiamo come fare.

Come disattivare un’offerta WindTre con il servizio clienti

La prima opzione per disattivare un’offerta WindTre è contattare l’assistenza per telefono componendo il numero 159: risponderà una voce registrata, che indicherà in maniera precisa i tasti da digitare per ricevere supporto da un operatore telefonico. Quando l’operatore sarà disponibile, spetterà all’utente fornire tutte le informazioni utili per procedere con la disattivazione della promo, come ad esempio il nome dell’offerta, l’importo sottratto o la data dell’ultimo rinnovo.

In alternativa al numero 159 è possibile contattare gratuitamente il numero verde 800 900 134, istituito dalla società WindTre per rispondere ai reclami sull’attivazione di servizi a sovrapprezzo. Con l’aiuto di un operatore del servizio clienti si avvierà la procedura di disconoscimento del contratto oggetto della segnalazione, così da non dover più sostenere alcuna spesa per un servizio non richiesto. Il numero di telefono 800 900 134 è attivo cinque giorni alla settimana, dal lunedì al venerdì, dalle ore 10:00 alle ore 18:00.

Nota: il numero verde 800 900 143 è un servizio dedicato esclusivamente ai clienti del servizio mobile. Gli utenti che hanno sottoscritto un abbonamento WindTre sul fisso e desiderino ricevere assistenza devono invece rivolgersi al numero 159 del servizio clienti.

Come disattivare un’offerta WindTre con l’app WindTre

Per disattivare una promo WindTre non richiesta è possibile usare anche l’app WindTre (ex myWind), disponibile gratis sul Play Store di Google a questo indirizzo. Ecco i passaggi da compiere:

Pigiare sull’icona dell’omino in basso a destra Digita “disattivare promo [nome dell’offerta]” nell’apposito campo di digitazione Seleziona l’icona a forma di aeroplanino per confermare e inviare la richiesta Fare tap sul tasto Sì al suggerimento fornito dall’assistente virtuale Will di parlare con un operatore Attendere l’apertura della chat con un operatore del servizio clienti Seguire le indicazioni date dall’operatore e fornire tutti i dettagli necessari ai fini della disattivazione della promo

Nota: l’applicazione WindTre è disponibile anche su AppGallery cliccando su questo link.

Come disattivare un’offerta WindTre in negozio

E se non si ha dimestichezza con l’app, o più si desidera avere una maggiore garanzia parlando dal vivo con un dipendente, la soluzione migliore è disdire una promozione WindTre direttamente in negozio tramite la compilazione e la firma di un apposito modulo.

Per trovare il punto vendita più vicino alla propria abitazione basta collegarsi sul sito ufficiale, scorrere in basso e cliccare sul link Trova Negozio sotto la sezione Contatti e App: si aprirà una nuova pagina, dove si dovrà inserire nel campo Indirizzo la via del proprio domicilio e pigiare sul tasto Invio per avviare la ricerca; dopo pochi secondi sulla cartina geografica compariranno uno o più cerchi arancioni, una rappresentazione grafica utilizzata per segnalare due o più punti vendita WindTre.

Importante: l’icona a forma di mappa può essere arancione o viola. Arancione indica la presenza di un negozio WindTre, il colore viola viene invece impiegato per un rivenditore. Per disattivare una promozione è necessario richiedere assistenza tecnica, e quest’ultima è offerta solo dai negozi e non dai rivenditori (quest’ultimi si limitano alla vendita di offerte e smartphone).

Nota: pigiando sull’icona a forma mappa vengono visualizzate altre informazioni dettagliate sul negozio o punto di rivendita, tra cui l’indirizzo civico e il numero di telefono fisso.

In caso di problemi

Nell’eventualità remota si dovessero riscontare ancora problemi nel disattivare un’offerta WindTre rimarrebbero ancora due opzioni percorribili: contattare nuovamente il servizio clienti componendo il numero 159 (la prima) oppure inviando una PEC all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’operatore telefonico italiano servizioclienti159@pec.windtre.it.

Il cliente è tenuto a spiegare una seconda volta il problema riscontrato con uno o più servizi a pagamento non richiesti e per cui si è ricevuto un addebito. Sarà poi compito dell’assistenza WindTre trovare una soluzione definitiva.

I servizi a pagamento e abbonamenti indesiderati bloccati in automatico da WindTre

Per concludere, riportiamo l’elenco dei servizi a sovrapprezzo che a partire dal 21 marzo 2021 verranno bloccati in automatico da WindTre tramite l’applicazione del barring:

servizi VAS attivabili mediante navigazione Internet o da SMS

attivabili mediante navigazione Internet o da SMS direttrici voce a sovrapprezzo (899, 892, 178), satellitari o internazionali ad alto costo

Nota: per le SIM attivate in passato con il brand Tre non è disponibile il blocco delle chiamate verso le numerazioni satellitari e internazionali ad alto costo.

Per maggiori informazioni su come disdire un contratto WindTre vi rimandiamo alla pagina ufficiale dedicata alla disattivazione dei servizi indesiderati.

E con questo è davvero tutto, la nostra guida su come disattivare un’offerta WindTre termina qui: ci auguriamo di aver risposto in modo chiaro ed esaustivo alle vostre domande.

