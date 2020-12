Come avevamo già visto qualche settimana fa circa questa importante novità relativa alla gestione dei servizi pagamento (VAS) con l’operatore WINDTRE, si era sottolineato come l’azienda avrebbe gestito il meccanismo di attivazione dei servizi VAS sfruttando un apposito codice OTP (One Time Password) in modo da garantire la piena consapevolezza e volontarietà di sottoscrizione ad un servizio a pagamento.

Servizi VAS attivabile tramite codice OTP

L’idea di fondo, quindi, è quella di bloccare in automatico tutti i servizi VAS – ad eccezione dei servizi Carrier Billing, SMS bancari, messaggi di mobile ticketing, televoto, charity su numerazioni 455 e donazioni ai partiti politici -, ma dare comunque la possibilità a chi lo desidera di attivarli in piena coscienza.

Ebbene, da oggi, 1 dicembre 2020, l’operatore WINDTRE rende attivo il servizio OTP tramite la “Pagina di Sicurezza”. Tramite essa, come informa l’azienda, è possibile “richiedere il Codice di sicurezza in modo gratuito, per offrire una maggiore protezione ai tuoi acquisti dei servizi VAS (servizi a valore aggiunto o servizi a sovrapprezzo) con credito telefonico o addebito in fattura“.

Il codice OTP verrà inviato tramite SMS al proprio numero di telefono dopo aver cliccato sul tasto “Richiedi codice di sicurezza”, mentre il suo funzionamento è del tutto simile a quello ad esempio sfruttato da istituti bancari per confermare la propria identità o validare una richiesta di pagamento.

Come funziona il servizio OTP

Ma come funziona il servizio OTP per procedere all’attivazione di un servizio a sovrapprezzo? La pagina dell’operatore mobile indica che, dopo aver confermato e accettato di acquistare un servizio VAS (o di sottoscrivere un abbonamento), l’utente verrà automaticamente reindirizzato su una “pagina aggiuntiva a brand WINDTRE dove sarà richiesto l’inserimento del tuo numero di telefono e del successivo codice di sicurezza ricevuto via SMS“.

Nel caso in cui l’inserimento del numero e del codice TOP andasse a buon fine, l’utente potrà finalmente attivare il servizio richiesto in cui verranno messi in risalto le seguenti informazioni:

nome del servizio a sovrapprezzo (VAS);

data di acquisto;

costo del servizio on demand o dell’abbonamento sottoscritto;

nome di chi fornisce il servizio.

Se siete interessati al servizio, e al suo funzionamento, potete scoprirne tutti i dettagli cliccando sul seguente link.

