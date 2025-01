Non è la prima volta che in redazione passa un prodotto di Teclast, azienda cinese specializzata soprattutto nel settore dei tablet che si è saputa ritagliare una fetta di mercato anche in Italia proponendo prodotti economici dal buon rapporto fra qualità e prezzo.

Si chiama Teclast P50AI l’ultimo arrivato, un tablet con Android 15 di serie che ha dimensioni medie e una scheda tecnica abbastanza adeguata in rapporto al listino. Già vi anticipiamo che ci è piaciuto, ma per i dettagli, compresi i pregi e i difetti riscontrati, seguiteci che vi raccontiamo tutto.

Design e caratteristiche tecniche di Teclast P50AI

A prima vista, non sembra un tablet economico, complici le cornici dello schermo molto sottili, ma non solo. Il corpo in metallo rende Teclast P50AI un dispositivo robusto, particolarità che lo pone subito lontano dai plasticoni più economici. Perché materiali a parte, è curato anche il design dei bordi e della sezione posteriore, dove spiccano curve ed elementi sinuosi che abbracciano anche le fotocamere posteriori, isolate e in rilievo rispetto alla scocca.

È spesso poco più di 8 millimetri e pesa circa 540 grammi, numeri che lo rendono facilmente maneggiabile e trasportabile in borse e zaini poco ingombranti, nonostante le dimensioni dello schermo siano abbastanza importanti. Azzeccato il colore azzurro metallizzato, l’unico disponibile al momento, che dona al tablet un aspetto non troppo serio ma nemmeno bambinesco.

Teclast P50AI arriva con una pellicola già installata e, in confezione, ci sono anche il caricabatterie e un cavo USB-C per la ricarica, oltre a una penna che è sia una biro che uno strumento con cui gestire il tablet, toccandolo con la superficie gommosa posta all’estremità opposta. C’è inoltre un manuale, con le informazioni riportate anche in lingua italiana e una custodia a libretto, con la sezione posteriore trasparente, lucida ai bordi e opaca dietro, e con la parte anteriore grigio scuro a protezione del display. Peccato non sia utile anche come supporto fisico per tenerlo in piedi. Per inciso, volendo il modo di usarlo come supporto si trova, ma non è una custodia studiata appositamente per questo, purtroppo.

Specifiche tecniche di Teclast P50AI: sistema operativo : Android 15

: Android 15 schermo IPS LCD da 10,92″ con risoluzione di 1280 x 800 pixel, rapporto d’aspetto di 16:10 e frequenza di aggiornamento adattiva di 90 Hz

IPS LCD da 10,92″ con risoluzione di 1280 x 800 pixel, rapporto d’aspetto di 16:10 e frequenza di aggiornamento adattiva di 90 Hz SoC Allwinner A733: CPU octa core (due core performance Cortex A76 da 2 GHz e sei core efficiency Cortex A55) con GPU IMG BXM-4-64 MC1, NPU da 3 TOPS

Allwinner A733: CPU octa core (due core performance Cortex A76 da 2 GHz e sei core efficiency Cortex A55) con GPU IMG BXM-4-64 MC1, NPU da 3 TOPS memorie : 6 GB (+ 10 GB virtuali) di RAM LPDDR5 e 128 GB di memoria interna UFS 3.0, espandibile tramite microSD fino a 1 TB

: 6 GB (+ 10 GB virtuali) di RAM LPDDR5 e 128 GB di memoria interna UFS 3.0, espandibile tramite microSD fino a 1 TB fotocamere : posteriore da 13 megapixel con flash, anteriore da 5 megapixel

: posteriore da 13 megapixel con flash, anteriore da 5 megapixel sensori : luce ambientale, gravità, distanza, hall

: luce ambientale, gravità, distanza, hall altoparlanti : due stereo

: due stereo connettività wireless: Wi-Fi 6 dual band 2,4 GHz/5 GHz 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.4 con supporto LDAC e AAC fisica: un ingresso jack audio da 3,5 mm e due porte USB Type-C, entrambe utilizzabili simultaneamente e anche per la ricarica, ma solo una con uscita video, e trasferimento dati massimo di 10 Gbps

batteria da 7.000 mAh, si ricarica in circa 3,5 ore con il caricabatterie incluso in confezione

da 7.000 mAh, si ricarica in circa 3,5 ore con il caricabatterie incluso in confezione dimensioni e peso: 258 x 170 x 8,3 mm; 540 grammi

Come va Teclast P50AI: schermo e prestazioni

Iniziamo dallo schermo di Teclast P50AI, un pannello IPS LCD non eccelso ma di buon livello. Peccato per la risoluzione di 1280 x 800 pixel, un po’ limitata per uno schermo così grande, da 11″ (10,92″ effettivi), perché la resa è molto buona, e c’è anche la frequenza di aggiornamento fissa o adattiva (fino a 90 Hz) che fa comodo sia nell’utilizzo quotidiano che durante la visione di contenuti multimediali e giochi.

Gli angoli di visione sono buoni, e anche la luminosità è soddisfacente anche per utilizzarlo all’aperto: sotto la luce diretta del sole risulta tuttavia poco visibile; di notte, senza altre luci accese, si fa utilizzare senza grossi problemi grazie a un livello di luminosità minimo piuttosto basso.

Chi di solito usa tablet di fascia media o alta noterà presto la poca reattività del dispositivo, che comunque risulta abbastanza fluido per essere un dispositivo economico. Il chipset di Teclast P50AI non è dei più performanti, affatto, quindi non bisogna aspettarsi prestazioni adeguate per giocare con qualsiasi titolo disponibile con i dettagli al massimo, nonostante se la cavi bene con i giochi meno esigenti in termini di risorse. Al riguardo, ma è un fattore che incide anche in altre situazioni d’uso, durante la fruizione di videogiochi, filmati e altri contenuti multimediali, bisogna segnalare anche il cosiddetto stuttering, anomalia del rendering dei frame che causa delle variazioni nelle tempistiche di visualizzazione delle immagini poste in sequenza, un problema che rende meno fluida e godibile l’esperienza utente. Per un dispositivo del genere, di fascia bassa, non è tuttavia niente di grave o inaspettato.

Abbastanza bene la navigazione web, fatica un po’ solo sui siti web più pesanti e ricchi di contenuti multimediali, veloce altrove. Adeguato l’utilizzo delle app più comuni, a patto di non averne molte attive in background. D’altronde sono solo 6 i GB di RAM reali, con gli altri 10 GB di RAM virtuale che danno una mano, sì, ma non fanno certo miracoli. I 128 GB di spazio di archiviazione sono a nostro avviso sufficienti per un prodotto di questa fascia di prezzo; e comunque c’è lo slot per l’espansione della memoria, tramite schede microSD.

Male le fotocamere, soprattutto di notte. Nulla di sorprendente, considerando il prodotto, con cui è meglio scattare fotografie o registrare video soltanto se non si ha con sé nient’altro di meglio di uno smartphone vecchio e molto economico. Bene tuttavia che ci siano, e che l’app Camera metta a disposizione le modalità Ritratto, Notte, Time Lapse, Slow Motion, Document correction e QR scan. C’è perfino una modalità professionale con cui cambiare vari parametri per ottimizzare manualmente gli scatti.

Da segnalare inoltre la presenza di due porte USB-C utilizzabili simultaneamente, di cui una con supporto al trasferimenti di dati fino alla velocità di 10 Gbps e funzione DisplayPort HD, che permette anche di collegare il tablet a un monitor riproducendo i contenuti in maniera adeguata. Per quanto riguarda invece la connettività wireless, niente 4G/LTE ma non manca il supporto al Wi-Fi 6 dual band e al Bluetooth 5.4. In entrambi i casi la copertura ci ha soddisfatto: non è un campione di ricezione Google Pixel 7 Pro, ma Teclast P50AI capta il segnale Wi-Fi anche dove quest’ultimo non riesce, per inciso.

Solo discreto il sistema audio, composto da due altoparlanti stereo posti su uno dei due lati lunghi del tablet, speaker che non brillano per chiarezza né per qualità, nonostante il volume risulti piuttosto elevato. È presente anche l’ingresso jack audio da 3,5 mm per le cuffie, posto in prossimità di un angolo del tablet.

Software, funzioni e autonomia di Teclast P50AI

C’è Android 15, come anticipato, uno dei primi tablet sul mercato ad avere di serie la più recente versione del sistema operativo di Google per dispositivi mobili. È un bene che ci sia per il supporto alle app, per la sicurezza del dispositivo e perché integra le ultime tecnologie di Android, una cosa affatto scontata perché spesso dispositivi economici come lui non vengono aggiornati e non sempre arrivano con a bordo le versioni del robottino verde più aggiornate.

Oltre alle novità di Android 15, Teclast P50AI ha delle funzioni peculiari, alcune delle quali basate sull’intelligenza artificiale, come si può evincere anche dal nome. C’è ad esempio l’upscaling video AI che migliora la resa dei video a bassa risoluzione (da 720p a 2,5 K), la funzione AI Color Optimization che è in grado di analizzare i contenuti provando a migliorarne i colori e AI Gesture Control con cui fare alcune cose senza toccare il tablet (scattare un selfie, scrollare, andare indietro o fare uno screenshot). Presenti anche una funzione per estrarre il testo dalle immagini e una che rileva la postura e incoraggia l’utente a seguire abitudini più adeguate per non incorrere in eventuali problemi.

AI a parte, il software di Teclast P50AI è quello tipico delle ROM AOSP derivate dal codice sorgente originale di Android, con i servizi di Google inclusi e qualche app extra come Spotify, VideoPlayer o Registratore suoni. Complessivamente ci sono circa 111 GB di spazio di archiviazione liberi su 128 GB totali. Come anticipato, è presente anche il supporto a Google Widevine L1, la tecnologia di gestione dei diritti digitali che permette di fruire dei contenuti multimediali in alta definizione di Netflix, Disney+, Amazon Prime Video e di altri servizi simili.

Utile anche la funzione PC Mode per il multitasking, che premendo l’icona relativa dalle scorciatoie presenti sopra il menu a tendina delle notifiche, abilita una funzione che cambia di netto l’interfaccia utente rendendola molto simile a quella dei computer, per l’appunto. Come Windows o macOS, anche l’UI di Teclast P50AI in modalità PC consente di aprire le app in diverse finestre che è possibile spostare e ridimensionare, o eventualmente sovrapporre, sia interagendo con dita o penna che tramite mouse e tastiere fisiche collegate.

Capitolo autonomia, Teclast P50AI monta una batteria da 7.000 mAh, capacità più che sufficiente per un tablet come lui, in grado di coprire senza particolari problemi anche un’intera giornata di utilizzo intenso. Le 9 ore sono alla sua portata, anche oltre ma dipende dal tipo di utilizzo che se ne fa. Niente ricarica rapida, purtroppo; per ricaricarsi completamente (con il caricabatterie incluso in confezione) servono circa 3 ore e mezza.

In conclusione

Teclast P50AI è un buon tablet economico, peccato per l’assenza della connettività 4G/LTE e della fluidità/prontezza non eccelsi. La presenza di Android 15 di serie, il bel display, l’estetica curata e gradevole, le molte funzioni, la confezione completa e l’ottima autonomia lo rendono tuttavia un prodotto che ci sentiamo di consigliare a chi non ha particolari esigenze e cerca un tablet concreto, funzionale ed economico.

Il prezzo rappresenta la discriminante in questo caso. Al prezzo di listino, pari a 199,99 euro, è da evitare, ma nonostante sia stato presentato in Italia da poche settimane, è già possibile acquistarlo a cifre di molto inferiori. Per esempio, su Amazon è in vigore in queste ore uno sconto di 60 euro ottenibile selezionando la voce “Applica coupon” nella pagina prodotto di Teclast P50AI, a cui è possibile sottrarre inoltre il 5% inserendo il coupon W9BCWZ99 al checkout, per pagarlo 125,24 euro, promozione valida fino al 16 gennaio 2025, salvo eventuali proroghe.

Pro: schermo discreto



Android 15 di serie



autonomia



design Contro: fluidità e prontezza



rapporto qualità/prezzo buono solo se scontato