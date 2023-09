Sarà perché i produttori hanno preso l’abitudine di non inserire un caricabatterie nella confezione di vendita dei nuovi smartphone, sarà che abbiamo sempre più dispositivi da mettere in carica, tra tablet, smartphone, smartwatch e computer e lo spazio per i caricabatterie è sempre poco. Senza contare la scomodità quando si viaggia, per vacanza o per lavoro: dover portare sempre con sé 3-4 carica batterie è decisamente scomodo e poco pratico.

UGREEN, brand leader in questo mercato, ha da poco lanciato una soluzione straordinaria, basata sulla tecnologia GaN (Nitruro di gallio) che permette di avere dispositivi con elevate potenze di ricarica senza che per questo le dimensioni ne debbano risentire in maniera pesante. Si chiama UGREEN Nexode 300W, è dotato di ben 5 porte di ricarica e come lascia chiaramente intendere il nome è in grado di erogare una potenza massima di 300 watt, sufficienti a ricaricare rapidamente anche tre notebook.

Lo sto provando da più di un mese, durante il quale ci ho caricato davvero di tutto, dallo smartwatch al tablet, senza dimenticare un paio di smartphone e qualche altro dispositivo che staziona regolarmente sulla mia scrivania.

Compatto ed elegante

L’utilizzo della tecnologia GaN ha permetto ancora una volta a UGREEN di realizzare un prodotto decisamente compatto, con un design molto elegante. Il caricabatterie si presenta come un parallelepipedo stretto e alto, con due piedini che garantiscono una elevata stabilità su qualsiasi superficie.

La cover è realizzata interamente in plastica con due tonalità di grigio, che ben si adattano a qualsiasi ambiente. Sulla parte posteriore è presente solo la porta di alimentazione, con un cavo a due poli e spina italiana. Nella parte frontale invece sono presenti le cinque porte: 4 di tipo USB Type-C, indubbiamente le più diffuse ormai, e una di tipo USB-A.

Nella confezione di vendita, oltre al caricabatterie e al cavo di alimentazione, è presente solo un cavo USB-C/USB-C in grado di ricaricare alla potenza massima di 240 watt. Confezione molto curata anche se, visto il prezzo di vendita, ci poteva stare una dotazione di cavi più ampia, almeno due cavi USB-C/USB-C e uno USB-A/USB-C. In ogni caso UGREEN ha un’ampia scelta di cavi di ogni lunghezza, con diversi connettori e potenze, proposti a prezzi molto abbordabili.

Potenza infinita

Chiariamo subito una cosa: i 300 watt della sigla non sono riferiti alla potenza massima erogata da una singola porta, non ve ne fareste niente perché non ci sono così tanti dispositivi che gestiscono una simile potenza. Se acquistate uno smartphone con potenza di ricarica elevatissima, dai 200 watt in su, avrete nella confezione di vendita il caricabatterie necessario, qui invece parliamo di potenza totale.

Come accade per quasi tutti i dispositivi di questo tipo ogni porta di UGREEN Nexode 300W è in grado di erogare una potenza diversa, e ci sono dei limiti quando una o più porte vengono utilizzate insieme. Partendo dall’alto troviamo USB-C1 che può erogare un massimo di 140 watt, USB-C2 e USB-C3 che possono arrivare a 100 watt, USB-C4 a 45 watt e USB-A a 22,5 watt. Questo ovviamente quando viene utilizzata una singola porta.

Collegando due cavi è possibile arrivare a 240 watt totali con le combinazioni C1-C2 e C1-C2, 184W con C1-C4, 162,5W con C1-A1 e 1560 watt con C2-C3. La potenza massima si raggiunge collegando le porte C1-C2 e C3, rispettivamente a 140 W, 100W e 60 W. Quando sono collegate tutte e 5 le porte, una configurazione che mi è capitato di sperimentare, si arriva a 292,5 watt: C1 a 140W, C2 a 65W, C3 a 45W, C4 a 20W e A1 a 22,5W. Si tratta di valori di tutto rispetto, visto che difficilmente avrete in casa più di un dispositivo che richiede più di 1– watt per la ricarica.

Nel mio caso sono sempre rimasto sopra la potenza assorbita dai dispositivi collegati e non ho notato alcuna differenza rispetto all’utilizzo dei caricabatterie originali, segno che la potenza viene regolata ed erogata alla perfezione. La temperatura è sempre sotto controllo, anche collegando 5 dispositivi, non si avverte alcun tipo di rumore e tutto risulta protetto dai sistemi di protezione contro sovra tensioni, corto circuiti, sovra correnti e temperature elevate, che nel mio caso non ci sono state nemmeno nelle giornate più torride con una media di 3-4 dispositivi sempre collegati.

Ho anche sperimentato al comodità di portarmelo in vacanza, per ricaricare due smartphone e due smartwatch, anche se in questo caso ho dovuto alternare i rispettivi adattatori vista la presenza di una sola porta USB-A. Questo è forse il solo limite di questo dispositivo, averlo sulla scrivania e avere un solo connettore USB-A mi impedisce di lasciare sempre collegati i caricabatterie dei miei smartwatch (che cambio a seconda delle attività da fare).

Per il resto sono riuscito finalmente ad avere un po’ di ordine, riducendo sensibilmente cavi e alimentatori e, perché no, anche i consumi in stand-by.

In conclusione

Un dispositivo completo, compatto e ideale per qualsiasi scrivania, ma anche per chi viaggia spesso e vuole avere un solo caricabatterie con sé. Difficile chiedere di più, il suo solo limite è il prezzo: di listino infatti UGREEN Nexode 300W costa 269,99 euro, tanti ma se considerate cosa riesce ad alimentare è una cifra più che ragionevole.

Fino al 18 settembre però potete portarvelo a casa su Amazon al prezzo di lancio di 199,99 euro (applicando il coupon presente nella pagina), con un risparmio davvero niente male. In alternativa lo trovate sullo store ufficiale a 269,99 euro, con il coupon 030905 da 70 euro per pagarlo 199,99 euro.