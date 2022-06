Non è affatto facile trovare caricabatterie wireless economici di ottima qualità e che funzionino bene e perciò questo di Trust di cui vi parliamo oggi è una piacevole eccezione, a partire dall’aspetto estetico che tante volte viene trascurato. Lo stiamo usando ormai da un po’ e va alla grande.

Lui è sottilissimo, leggerissimo e bello da vedere perché è a forma di piattello e costruito in maniera impeccabile, con la massima cura nei dettagli, tanto da sembrare un solo blocco. Oltre che un caricabatterie wireless, è un vero e proprio oggetto di design che sta bene in qualsiasi arredamento. E in questo senso ci sono due aspetti da sottolineare: sulla superficie inferiore presenta una circonferenza in gomma per aumentare la presa e non graffiare eventuali materiali delicati su cui è poggiato, mentre su quella superiore monta un LED a forma di circonferenza sui bordi che si illumina per eventi specifici, come può essere l’inizio della ricarica.

È compatibile con qualsiasi dispositivo dotato di ricarica wireless, può contare sullo standard Qi 1.2.4, scalda poco e per questo non monta alcuna ventola di raffreddamento, è dotato di diversi sistemi di sicurezza e del rilevamento della posizione ed è capace di ricaricare i dispositivi con una potenza fino a 10 Watt, sufficienti per ricaricare tutti quelli moderni dotati di batterie molto capienti in qualche ora. Non parliamo di una potenza elevatissima e top della categoria, anche perché ormai lo standard si aggira fra 100 e 150 Watt per le ricariche via cavo, però più che sufficiente per il tipo di prodotto, soprattutto se utilizzato per ricaricare lo smartphone di notte magari sul comodino.

Si collega alla presa di corrente tramite cavetto micro-USB incluso in confezione e un qualsiasi alimentatore da parete con porta USB-A. È disponibile all’acquisto online a una ventina di euro, assolutamente giusti per un prodotto di gran qualità e che funziona bene in qualsiasi condizione d’uso.

