Negli ultimi anni abbiamo cominciato a vederle con più frequenza, specialmente da parte di brand “esotici”, come ZTE o Nubia, oltre ovviamente che sui Fold di Samsung, certamente l’esempio più noto di come si può utilizzare una UDC (under display camera). Se inizialmente i primi esperimenti non erano riuscitissimi esteticamente, con il passare del tempo la tecnologia si è evoluta e su prodotti come il REDMAGIC 8 Pro che abbiamo provato recentemente, la fotocamera anteriore è diventata praticamente invisibile.

Il problema però è sempre lo stesso, la qualità fotografica e video è davvero pessima, con aloni, immagini offuscate e contorni sfumati. Con il nostro video approfondimento siamo andati a capire perché è così difficile ottenere buone foto e perché probabilmente la tecnologia è destinata al fallimento, per lo meno sugli smartphone.

La brutta storia delle fotocamere sotto il display

Una riflessione sulla tecnologia

Torniamo per un attimo sulla riflessione finale del video: siamo sicuri che la tecnologia sia sempre al servizio dell’uomo e non di se stessa? La storia è costellata di esempi virtuosi che ci hanno cambiato la vita e d’altra parte fin dall’invenzione della ruota, l’uomo si è ingegnato per trovare soluzioni ai problemi o per aumentare le proprie capacità grazie a strumenti ed appunto, tecnologie.

Però se ci pensate non è sempre così, spesso spuntano nuove idee che si rivelano un fallimento. Le TV 3D, i Google Glass, Apple Newton, ma anche motori di ricerca come Volunia o social come Google Plus e concept mai realizzati come lo smartphone modulare Project Ara. Quando poi il mercato è saturo il rischio è che nascano nuove tecnologie con l’intento di creare qualcosa di distintivo e profittevole, senza ce ne sia una reale utilità e le fotocamere sotto il display potrebbero essere uno di quei casi.

E’ strano quindi che sui top di gamma (pieghevoli a parte) dei principali produttori ancora non se ne siano viste? Certamente no, anche se forse è ancora presto per dare per spacciate le UDC. Sappiamo infatti che a volte sono solo sbagliati i luoghi e i tempi, ed è proprio il bello della tecnologia, magari basta solo cambiare l’angolazione del punto di vista o dare il tempo alle cose di maturare. E chissà che tra qualche anno non avremo notebook in cui sarà normale avere la fotocamera integrata sotto al display per videochiamate con un’interazione molto più naturale.

Voi che ne pensate? Hanno senso le UDC o sono destinate a sparire dalla circolazione?