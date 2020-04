La One UI 2.1 si avvicina sempre di più a Samsung Galaxy Note 9: dopo le prime notizie decisamente poco incoraggianti, sembra proprio che al momento la nuova interfaccia sia in fase di test e dunque ormai dietro l’angolo.

One UI 2.1 in test su Samsung Galaxy Note 9

Nonostante le indicazioni negative del mese scorso, sembra proprio che Samsung Galaxy Note 9 riceverà la One UI 2.1 “presa” dai Samsung Galaxy S20. Ve lo avevamo anticipato qualche giorno fa, ma ora abbiamo ulteriori conferme e sono stati fatti passi avanti: come dichiarato da un moderatore della community ufficiale Samsung, il firmware di prova è attualmente in fase di test sul phablet 2018.

La nuova interfaccia, sempre basata su Android 10, aveva fatto capolino su Samsung Galaxy Note 10 Lite, che dispone dello stesso Exynos 9810 di Samsung Galaxy Note 9, Samsung Galaxy S9 e Samsung Galaxy S9+. Anche gli ultimi due dovrebbero ricevere a questo punto la tanto attesa One UI 2.1, ma probabilmente ci vorrà qualche settimana in più.

Alla fine sembra proprio che tutto stia volgendo per il meglio per i possessori di Samsung Galaxy Note 9 (e di Galaxy S9 e S9+), anche se forse sarebbe meglio non mettere le mani troppo avanti. Continuate a seguirci perché vi terremo aggiornati sulla questione e vi avviseremo non appena ci saranno novità.

