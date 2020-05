Oggi è in arrivo una pioggia di aggiornamenti in casa Samsung, chiara conferma di come continui il lavoro dell’azienda impegnata a migliorare i propri smartphone in modo da offrire ai clienti un’esperienza quanto più soddisfacente possibile. Non indugiamo oltre e vediamo subito quali sono gli smartphone che hanno aggiornato e le novità introdotte dagli update.

Samsung Galaxy A51

Samsung Galaxy A51 si è cominciato ad aggiornare in Europa e riceve il nuovo firmware che porta con sé la One UI 2.1 e tutte le relative novità: miglioramenti di Emoji AR, nuove feature per l’applicazione Fotocamera, riorganizzazione dell’app Galleria, il metodo di condivisione QuickShare e ulteriori miglioramenti della Tastiera Samsung. Sono, peraltro, presenti anche le recenti patch di sicurezza Android di aprile 2020.

Samsung Galaxy A8

L’aggiornamento per Samsung Galaxy A8, al momento in fase in rilascio anche in Europa, ha un peso di appena 300 MB e include solo piccoli miglioramenti a livello di velocità e di stabilità di sistema le patch di sicurezza di aprile 2020, non certo le più recenti. Fa però sicuramente piacere che l’azienda si impegni a rilasciare le misure tese a garantire la sicurezza su Android, anche su dispositivi non recentissimi.

Samsung Galaxy Fold

L’aggiornamento per Samsung Galaxy Fold, già in fase di roll out in Olanda e Germania, ha un peso di oltre 200 MB e include le patch di sicurezza Android di maggio 2020, a cui si aggiungono dei generici miglioramenti a livello di stabilità e velocità di sistema. Da segnalare che ci sono anche le nuove funzioni dell’app Fotocamera, implementati dalla One UI 2.1, e, in primis, la registrazione a 60 fps per la fotocamere anteriore.