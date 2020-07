Ottime notizie per i possessori di Samsung Galaxy A51 e Samsung Galaxy A71 o per quegli utenti interessati ad acquistare uno dei due medio gamma Samsung. È infatti disponibile un importante aggiornamento che porta alcune funzioni finora esclusive della serie Galaxy S20, insieme a una nuova fresca colorazione.

Nuove funzioni per la fotocamera

Alcune delle funzioni riservate finora alla fotocamera della serie S20 arrivano su Galaxy A51 e Galaxy A71. Si parte da Single Take che toglie gli utenti dall’imbarazzi di dover scegliere la modalità di scatto più adatta alla situazione. Con Single Take potrete registrare fino a 10 secondi di video con diverse modalità, tutte in simultanea. Live Focus, Smart Crop, video e filtri AI, così da poter selezionare lo stile perfetto a seconda del contenuto catturato, il tutto con la certezza di non perdervi alcun momento saliente.

Disponibili anche alcune funzioni della modalità Pro, come la messa a fuoco manuale e la possibilità di regolare la velocità di apertura dell’otturatore, per un; esperienza di scatto personalizzata. Con Night Hyperlapse sarà più semplice scattare foto in notturna, e sarà possibile creare filtri personalizzati a seconda delle proprie esigenze.

Condivisione semplificata

Per semplificare la condivisione di contenuti Samsung Galaxy A51 e Samsung Galaxy A71 ricevono Quick Share e Music Share che permettono di condividere immediatamente musica e immagini con un amico nelle vicinanze, sfruttando la connettività Bluetooth.

Nel primo caso potrete inoltrare immagini provenienti dalla vostra Galleria con pochi tocchi, nel secondo caso invece potete collegarvi a speaker o cuffie Bluetooth di un amico tramite il suo telefono. In questo caso sarà sufficiente entrare in Impostazioni > Connessioni > Bluetooth > Avanzate e attivare la funzione Music Share.

Dispositivi più intelligenti

Novità anche per la tastiera e la Galleria, ripensate per rendere ancora più semplici le interazioni. Effettuando una ricerca nel tray delle app, accessibile con uno swipe verso l’alto nelle Home, vengono ora mostrate alcune previsioni cercate tra app, impostazioni, contatti o Quick Settings, durante la digitazione del testo.

È inoltre possibile effettuare una traduzione istantanea del testo scritto, per semplificare le comunicazioni tra persone che parlano lingue diverse.

La Galleria è invece in grado di raggruppare fino a 100 scatti consecutivi inserendolo in un’unica vista, consentendo di scegliere l’immagine di copertina del mini album. Quick Crop consente invece di ritagliare velocemente le foto direttamente nella schermata di visualizzazione dei contenuti con la possibilità di salvare le modifiche apportate.

Una nuova e fresca colorazione

Per gli utenti incerti, interessati a uno dei due smartphone ma dubbiosi per quanto riguarda le colorazioni, ecco che Samsung ha annunciato una nuova variante che va ad aggiungersi a quelle disponibili. Si chiama Haze Crush Silver, la vedete in copertina e porta un tocco di freschezza, insieme a una nota di eleganza, nella serie A di Samsung.

La disponibilità varia da Paese a Paese, ma la nuova colorazione non dovrebbe tardare ad arrivare anche sui mercati europei, con le novità appena descritte già installate a bordo.