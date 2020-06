Huawei, HONOR e Samsung sono impegnati nello sviluppo di nuovi smartphone Android di fascia media. In queste ore vengono pubblicati interessanti rumor e leak che ci permettono di scoprire informazioni in più riguardo il loro sviluppo.

Samsung Galaxy M31 con Snapdragon 730

La gamma Samsung Galaxy A(x) e Galaxy M(x) è molto apprezzata dal pubblico – Samsung Galaxy A51 è stato lo smartphone Android più venduto nel Q1 2020 -, merito soprattutto dell’ottimo rapporto qualità/prezzo che sta garantendo una stagione di enormi successi in Europa e in Nord America. In queste ore, tramite il database di Geekbench, scopriamo alcune informazioni su quella che sembrerebbe essere la scheda tecnica di Samsung Galaxy M51.

Il terminale, individuato con model number SM-M515F, sarebbe animato da un processore octa-core Snapdragon con 8 GB di RAM. Il SoC di Qualcomm (numero prodotto SM6150) potrebbe essere il modello Snapdragon 730 o Snapdragon 675 ma, considerando che quest’ultimo trova già posto sul modello Samsung Galaxy M40, è molto più probabile che Samsung decida di puntare al processore Snapdragon 730.

Dalla scheda di Geekbench è possibile notare la presenza ad Android 10 (probabilmente accompagnato dalla One UI 2.0 o 2.1), mentre gli ultimi rumor convergono nel puntare su un sistema fotografico quadruplo con sensore ISOCELL Bright GW1 da 64 MP, display Super AMOLED a risoluzione Full HD+, fotocamera selfie da almeno 16 MP, Bluetooth 5.0, USB Type-C, supporto al dual SIM ed una batteria da 5000 mAh.

Huawei Enjoy 20 Plus e HONOR 30 Lite

Venendo invece al colosso cinese, gli ultimi rumor indicano che Huawei avrebbe intenzione di lanciare lo smartphone Huawei Enjoy 20 Plus il prossimo 24 giugno. Secondo le ultime informazioni, il terminale dovrebbe montare un sistema di fotocamere triplo da 48 + 8 + 2 MP, display con refresh rate da 90 Hz e processore MediaTek Dimensity 800.

HONOR, dal canto suo, sarebbe invece pronta a lanciare il modello HONOR 30 Lite (probabilmente etichettato come HONOR 30 Youth Edition in Cina) di cui però non si sa molto a riguardo. Gli ultimi rumor indicano la probabile presenza di un display ad alto refresh rate, tripla fotocamera con sensore principale da 48 MP e processore Kirin (forse Kirin 820).