OnePlus potrebbe aver tenuto un colpo in canna con cui colpire coloro che non hanno particolarmente gradito l’aggravio sui prezzi della serie OnePlus 8, nonostante siano cresciuti di pari passo i contenuti – specie della variante Pro.

Chiamatelo OnePlus Z o OnePlus 8 Lite, ma secondo alcune fonti il progetto è già ultimato e pronto per essere consegnato al pubblico. Anzi, secondo OnLeaks lo smartphone appena più economico avrebbe dovuto far parte della line up svelata qualche giorno fa, ma non è stato possibile per delle cause riconducibili al coronavirus.

According to my sources, that model was initially planned to be unveiled along with the #OnePlus8 series during yesterday's event but has been postponed (at least to upcoming summer) due to #CoronaVirus situation… — Steve H.McFly (@OnLeaks) April 16, 2020

Per cui OnePlus Z si farà, e probabilmente vedrà la luce a luglio. Le informazioni più recenti lo raccontano come uno smartphone dal display flat da circa 6,5 pollici e 90 Hz con un piccolo foro per la fotocamera centrato, soluzione ripresa al posteriore in cui anche il gruppo fotocamere sarebbe posto al centro.

La differenza sostanziale di OnePlus Z rispetto alla gamma appena presentata, come vi abbiamo raccontato in precedenza, starà certamente nel SoC utilizzato: pare probabile che i progettisti abbiano individuato il MediaTek Dimensity 1000L, ma non è ancora del tutto escluso l’impiego di uno Snapdragon 765G di Qualcomm, soluzione che dalle nostre parti sarebbe apprezzata in modo maggiore.

La batteria di Samsung Galaxy Note 20 è oggetto dei primi rumor

Un altro smartphone con cui avremo a che fare fino al momento della presentazione sarà senza dubbio Samsung Galaxy Note 20, da sempre uno di quei progetti che affascina tutta la comunità tecnologica e non solo i più fedeli alla Casa di Seul.

Pare non ci siano dubbi sul fatto che, come l’anno passato, Samsung ufficializzi due varianti del suo prodotto col pennino, con quella d’accesso che immaginiamo possa chiamarsi semplicemente Samsung Galaxy Note 20. È di questa che si vocifera ultimamente, in particolar modo sulla capacità della batteria.

Pare che la linea Note seguirà la medesima evoluzione della linea S, con il Samsung Galaxy Note 20 che si dice possa adottare l’accumulatore EB-BN980ABY dalla capacità nominale di 3.880 mAh e capacità tipica di 4.000 mAh, proprio lo stesso quantitativo di Samsung Galaxy S20.

Qualcuno, prendendo per buona questa voce, ha addirittura ipotizzato come in modo del tutto analogo il Samsung Galaxy Note 20+ possa mutuare la capacità della batteria da Samsung Galaxy S20+, o addirittura da Samsung Galaxy S20 Ultra 5G, ma si tratta di una tesi che non trova riscontri nelle indiscrezioni emerse finora.

È plausibile che nel giro di poco arrivino altre informazioni a riguardo, per cui tornate a seguirci.

