Redmi Note 9, il modello più economico della coppia di smartphone annunciata lo scorso 30 aprile dal brand nato da una costola di Xiaomi e disponibile in Italia da fine maggio, è il protagonista della nuovissima Offerta Tech firmata Esselunga.

Esselunga ci ha ormai abituati al lancio periodico delli offerte dal sapore tech e, come detto, il protagonista della nuova Offerta Tech, attiva da oggi (25 giugno 2020) fino all’8 luglio, è Redmi Note 9. In particolare, lo smartphone viene proposto nella colorazione Midnight Grey e nel taglio di memoria con 4 GB di RAM e 128 GB di memoria interna al prezzo promozionale di 179 euro, ben 50 euro in meno rispetto al prezzo di listino.

Per l’elenco completo dei punti vendita in cui reperire l’offerta, vi rimandiamo direttamente alla pagina ufficiale della promozione.

Redmi Note 9: recap

Avete dimenticato la dotazione tecnica di Redmi Note 9? Nessun problema, ecco un breve riepilogo della sua scheda tecnica.

Scheda tecnica di Redmi Note 9

schermo FullHD+ (1080 x 2340 pixel) da 6,53 pollici con Gorilla Glass 5 e foro per la fotocamera

SoC MediaTek Helio G85 con CPU octa core a 2 GHz e GPU ARM Mali-G52 MC2

3-64 GB e 4-128 GB di memoria con slot per microSD fino a 512 GB

connettività 4G VoLTE, WiFi 802.11 ac dual band, Bluetooth 5.0, NFC, GPS, GLONASS, porta da 3,5 mm, USB Type-C

quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da 48 megapixel (f/1.79), sensore ultra grandangolare (FoV 118 gradi) da 8 megapixel (f/2.2), sensore macro da 2 megapixel (2-10 centimetri), sensore di profondità da 2 megapixel

fotocamera frontale da 13 megapixel (f/2.25)

dual SIM con slot microSD dedicato

batteria da 5.020 mAh con ricarica rapida a 18 watt (carica batteria da 22,5W in confezione)

Android 10 con interfaccia MIUI 11

dimensioni di 162,3 x 77,2 x 8,9 mm e peso di 199 grammi

Approfitterete di questa nuova offerta per mettere le mani sul nuovo mid-range Redmi? Ditecelo nel box dei commenti.

