Dopo i risultati non troppo entusiasmanti delle fotocamere posteriori, Realme X2 Pro non ha brillato neanche nei test sui selfie eseguiti da DxOMark. Andiamo a scoprire cosa non ha convinto gli esperti e cosa invece funziona bene.

Come sono i selfie di Realme X2 Pro per DxOMark

Realme X2 Pro si è posizionato 47esimo nella classifica DxOMark relativa al comparto fotografico “principale”, lasciando un po’ di amaro in bocca tra gli utenti, ma purtroppo la situazione non migliora per quanto riguarda i selfie. Lo smartphone della casa cinese risulta 29esimo nella classifica dei selfie con 74 punti, appena uno in più di Samsung Galaxy S8.

Realme X2 Pro può contare su una singola fotocamera anteriore da 16 MP con apertura f/2.0 senza autofocus, un dettaglio che ha senza dubbio contribuito a non convincere del tutto DxOMark. Niente di tragico, soprattutto considerando il prezzo di vendita, ma evidentemente le prestazioni non sono in grado di competere con quelle dei recenti flagship.

Il punteggio è di 74 punti sia per le foto sia per i video: nelle prime sono stati apprezzati i colori, l’esposizione del viso, i buoni dettagli e il rumore ben controllato nelle scene esterne, ma non la gamma dinamica limitata, alcune instabilità nell’esposizione, la limitata profondità di campo e alcuni occasionali problemi con la saturazione; nei video bene l’esposizione con buona luce, il rumore e il tono della pelle, male la stabilizzazione, i pochi dettagli e alcuni problemi con i colori in particolari situazioni.

Insomma, se state cercando uno smartphone che faccia ottimi selfie probabilmente non è il caso che optiate per Realme X2 Pro. In caso contrario potreste dargli una possibilità dopo aver visto la nostra recensione. Per dare un’occhiata al test completo di DxOMark potete seguire questo link.

