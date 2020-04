A poco più di quattro mesi dal lancio, avvenuto a novembre 2019, Realme X2 Pro è uno smartphone che presenta un rapporto prezzo prestazioni molto favorevole. La versione dotata di 8 GB di RAM è infatti in commercio a meno di 400 euro, un buon prezzo se consideriamo che utilizza uno Snapdragon 855+ e dispone di una quadrupla fotocamera posteriore.

Proprio il comparto fotografico di Realme X2 Pro è stato oggetto di test da parte di DxOMark, noto sito specializzato nella valutazione delle fotocamere, tra cui anche quelle montate sugli smartphone. Il risultato finale è molto lontano dai top di gamma attuali, che viaggiano al di sopra dei 120 punti, e si attesta su quote decisamente più basse, in linea con i flagship di un paio di anni fa.

I 95 punti ottenuti non impressionano, e ve lo avevamo anticipato nella nostra recensione, “le performance fotografiche non sono tra le cose migliori di Realme X2 Pro“, e in effetti la nostra valutazione trova riscontro presso DxOMark. Se di giorno le foto risultano convincenti, con un buon livello di dettaglio e una bassa distorsione della lente grandangolare, quando cala la luce si notano subito artefatti, errori nella misurazione della profondità di campo e in generale una peggior qualità nelle immagini.

Molto simili le valutazioni per la parte video dello smartphone Realme, dove si notano soprattutto l’assenza di una stabilizzazione efficace e le scarse prestazioni dell’autofocus. Nel complesso il giudizio non è da considerarsi negativo, visto che le foto sono di buona qualità, anche quelle effettuate con lo zoom 2X.

Peccato solo per il troppo rumore nelle foto e per altri piccoli difetti che tengono questo Realme X2 Pro lontano dalle posizioni che contano. Se fosse arrivato sul mercato un paio d’anni fa avrebbe avuto qualche chance, ma a questo prezzo è possibile trovare di meglio.

Potete consultare il report completo sul sito ufficiale, raggiungibile a questo indirizzo, dove potrete trovare numerosi sample fotografici.

