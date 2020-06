La gamma OnePlus 8 continua a far parlare molto di sé e dopo l’arrivo di diverse novità per l’applicazione Fotocamera, in queste ore i colleghi di DxOMark si lanciano nella valutazione fotografica del modello OnePlus 8 Pro. Con un punteggio complessivo pari a 119 e dalla decima posizione nella classifica dei migliori smartphone dal punto di vista fotografico, capiamo che l’ultima fatica di OnePlus non riesce a brillare quanto dovrebbe.

Solo la decima posizione per OnePlus 8 Pro

Senza mezzi giri di parole, OnePlus 8 Pro rappresenta un piccolo passo in avanti rispetto alle prestazioni fotografiche offerte dal predecessore OnePlus 7 Pro (114 punti), sebbene in questa generazione non siano evidenziabili grosse problematiche né per la componente fotografica né per quella video.

Infatti, dal punto di vista fotografico , OnePlus 8 Pro raggiunge un ottimo punteggio pari a 126, merito soprattutto di un’ottima gestione del colore e dell’esposizione. I dettagli delle fotografie sono precisi e di ottima qualità, mentre la presenza di rumore digitale è appena percettibile in quasi tutte le modalità di scatto. Sono presenti alcuni artefatti e aberrazioni varie, ma il sensore principale da 48 MP si comporta bene in quasi tutte le situazioni.

Discorso diverso invece per lo zoom e il sensore ultra grandangolare, dove OnePlus 8 Pro tende a non offrire prestazioni di alto livello come invece ci si aspetterebbe da un terminale di questa fascia di prezzo. In un rapido confronto con il sensore ultra grandangolare di Samsung Galaxy S20+, quello di OnePlus 8 Pro offre un’angolo di visuale inferiore e anche il risultato finale non è sempre perfetto.

Vengono sottolineati risultati inconsistenti anche per quanto riguarda le foto bokeh, soprattutto per quanto riguarda la stima della profondità che comporta la presenza di qualche inconsistenza per gli scatti all’aperto e al chiuso. Nonostante questo, però, l’effetto sfocato è di ottimi livello, con il soggetto principale che stacca nettamente ed in modo naturale rispetto agli oggetti in secondo piano.

Con un punteggio video pari a 103, OnePlus 8 Pro si piazza in quinta posizione. Anche qui non sono presenti dei veri e propri punti deboli per quanto riguarda la qualità dei video registrati, sebbene ogni tanto viene evidenziata qualche piccola indecisione per quanto riguarda l’autofocus e l’esposizione delle ombre in HDR.

In conclusione e al netto dei risultati evidenziati da DxOMark, OnePlus 8 Pro resta un ottimo smartphone per quanto riguarda la componente fotografica.

Potrebbe interessarti anche: video recensione OnePlus 8 Pro