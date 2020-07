Sebbene gli smartphone con frequenze di aggiornamento del display più elevate esistono sul mercato da un po’ di tempo, non tutti i giochi sono ottimizzati per sfruttarli.

OnePlus 8 gioca di anticipo e sfrutta appieno il suo display diventando il primo smartphone a eseguire Fortnite a 90 FPS.

Fortnite è attualmente uno dei videogiochi più noti nel panorama videoludico e appartiene al genere dei battle royale, di cui fanno parte anche PUBG, Apex Legends e Call of Duty Warzone.

In questo tipo di giochi multiplayer frequenze di aggiornamento più elevate possono dare ai giocatori un leggero vantaggio negli scontri, in quanto un più alto refresh rate si traduce anche in un minore ritardo nell’input, il che significa che le azioni del giocatore si riflettono più velocemente sullo schermo. Si tratta solo di millisecondi, ma nei battle royale possono fare la differenza.

Fortnite sfreccia a 90 FPS su OnePlus 8, ma c’è un compromesso

Sfortunatamente, nonostante OnePlus 8 integri il SoC Qualcomm Snapdragon 865 abbinato alla GPU Adreno 650, Fortnite può funzionare a 90 FPS solo quando le impostazioni grafiche sono qualitativamente basse, tuttavia, la perdita di dettaglio grafico è compensata dal miglioramento della fluidità di gioco.

OnePlus 8 è uno smartphone Android che si presenta il 14 aprile 2020 in coppia con il fratello maggiore OnePlus 8 Pro, con il quale condivide buona parte delle caratteristiche tecniche, anche se con qualche rinuncia. Potete trovare la nostra recensione di OnePlus 8 Pro qui.