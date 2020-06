OnePlus ha aperto oggi le iscrizioni per il programma Closed Beta dedicato a OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro lanciati un paio di mesi fa.

OnePlus ha tre livelli di versioni del software: beta chiusa, beta aperta e versione finale, e a differenza dell’Open Beta per OxygenOS, il programma Closed Beta di OnePlus è aperto solo a pochissimi utenti ed è vincolato da un accordo di non divulgazione, dal momento che le nuove funzionalità vengono spesso testate in queste build molto prima che siano disponibili al pubblico.

OnePlus spiega che il gruppo Closed Beta è il gruppo di tester più vicino allo staff ed è composto da un’élite di membri della comunità OnePlus che è tenuto a mantenere un segreto assoluto, poiché i tester spesso ottengono build e funzionalità settimane o addirittura mesi prima che vengano rilasciati al pubblico, pertanto è necessario firmare un accordo di non divulgazione (NDA) con OnePlus per far parte di questo programma.

Ecco come partecipare alla Closed Beta di OnePlus 8 e 8 Pro

La società sta aprendo il programma Closed Beta di OnePlus 8 a 250 utenti che verranno selezionati per essere ammessi, ma solo se soddisfano alcuni requisiti.

In primo luogo, i candidati dovranno possedere uno smartphone OnePlus 8 o OnePlus 8 Pro sbloccato ed essere attivi nei forum della comunità OnePlus, poiché quelli che saranno ammessi dovranno fornire un feedback costante alla società.

Per candidarsi alla Closed Beta di OnePlus 8 e 8 Pro è sufficiente compilare il form che OnePlus ha pubblicato qui.

