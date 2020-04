Poco più di una settimana fa vi avevamo parlato dell’arrivo in Italia di Redmi Note 9S, terminale dell’azienda cinese che era stato presentato a fine marzo 2020. Come vi avevamo sottolineato nella news disponibile al link in apertura, lo smartphone sarebbe arrivato nel nostro Paese a partire dal 28 aprile ed infatti, da oggi, gli utenti interessati al dispositivo di Redmi potranno acquistarlo con uno sconto niente male.

Pre-ordine con sconto per 48 ore

Cliccando su questo link, alle 00:00 di oggi 28 aprile 2020 gli utenti potranno pre-ordinare lo smartphone nella variante 4 GB + 64 ad un prezzo scontati per sole 48 ore. Invece del prezzo di listino ufficiale che parla di 229,90 euro per la versione da 4 GB + 64 GB, l’azienda metta a disposizione uno sconto che porta il terminale al prezzo di 199,90 euro.

Una volta completata la fase di pre-ordine, indipendentemente dal terminale scelto, questi verranno spediti a partire dal prossimo 7 maggio, un piccolo compromesso che risulta essere ben accetto considerando il risparmio. Per quanto concerne invece la versione Redmi Note 9S 6 GB + 128 GB, questo continua a mostrare lo stesso prezzo di listino pari a 269,90 euro.

Chi, per motivi personali, volesse procedere all’acquisto dello smartphone tramite altri canali di vendita, ricordiamo che Redmi Note 9S è disponibile anche su Amazon ai seguenti link: