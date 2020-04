Redmi Note 9S arriva ufficialmente in Italia a prezzi davvero niente male

È passato quasi un mese dalla presentazione di Redmi Note 9S, il nuovo medio gamma del brand cinese lanciato in Patria con un nome diverso. Oggi Xiaomi ha annunciato finalmente le informazioni relative al nostro Paese, che non erano state comunicate in occasione dell’evento.

Saranno tre le colorazioni, bianco, nero e blu, con cui Redmi Note 9S arriverà in Italia tra una settimana, esattamente il 28 aprile. Lo smartphone sarà inizialmente acquistabile su Mi.com, lo store online ufficiale del colosso cinese, e successivamente dovrebbe essere disponibile anche presso gli altri canali di vendita.

Due invece le varianti di memoria nelle quali sarà disponibile il medio gamma: 4-64 GB proposta in Italia a 229,90 euro e 6-128 GB a 269,90 euro. Prezzi in linea dunque con quelli annunciati il mese scorso, che rendono Redmi Note 9S molto appetibile per chi cerca uno smartphone dotato di un’ottima scheda tecnica.

Ricordiamo che troviamo uno schermo FullHD+ da 6,67 pollici, Snapdragon 720G, 4/6 GB di RAM e 64/128 GB di memoria interna, batteria da 5.020 mAh con ricarica rapida a 18 watt e una quadrupla fotocamera posteriore. Il sensore principale da 48 megapixel è affiancato da un grandangolare da 8 megapixel, un macro da 5 megapixel e un sensore di profondità da 2 megapixel. Nella parte frontale, all’interno di un foro al centro del display, trova invece posto un sensore da 16 megapixel.

L’appuntamento è dunque fissato per il 28 aprile sullo store online di Xiaomi, raggiungibile a questo indirizzo.