I festeggiamenti per i primi due anni dello Xiaomi Mi Store in Italia continuano ancora, con un codice coupon ancora valido che permette di usufruire di uno sconto di 10 euro su smartphone e altri prodotti dal costo pari o superiore a 69 euro. C’è tempo fino a domenica 24 maggio 2020, salvo ulteriori proroghe per approfittarne. Perciò vediamo subito alcune delle offerte migliori incluse nella promozione di Xiaomi.

Le migliori offerte dei “Due anni insieme!” del Mi Store

Le offerte che seguono, sono disponibili nello store online di Xiaomi Mi Store nella pagina relativa che trovate qui. Tutti i prodotti a seguire partecipano dello sconto cui accennavamo: sono acquistabili scontati di 10 euro con il codice coupon “dueanni“, abbuono al quale è possibile aggiungere fra l’altro i 5 euro di sconto extra per i nuovi clienti con in più la formula dei Mi Point (1 euro speso equivale a 1 Mi Point: 800 Mi Point equivalgono a 20 euro di sconto).

Comunque, vediamo quali sono gli smartphone inclusi nella promozione dello Xiaomi Mi Store online.

Dunque, una bella serie di offerte interessanti, alle quali si aggiungono quelle della serie ecosystem, di cui potete approfittare sempre dalla pagina riservata alla promozione dello Xiaomi Mi Store, che vi ricordiamo essere valida fino a domenica 24 maggio.

