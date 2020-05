Quanti Android stock in offerta oggi: Google Pixel 3a, Pixel 4 XL e tanti altri

Il mercato degli store online è in continuo fermento e il pomeriggio ci riserva un’altra carrellata di offerte che riguardano i prodotti Android stock. Sono infatti cinque gli smartphone il cui street price è continuato a scendere negli ultimi giorni o è andato stabilizzandosi: Xiaomi Mi A3, Google Pixel 3a, Google Pixel 4 XL, Nokia 9 PureView e, per ultimo, Motorola One Action.

Migliori offerte su smartphone Android

La migliore offerta della giornata ha come protagonista Google Pixel 3a, adesso disponibile su TigerShop al prezzo di 357 euro. Si tratta di un dispositivo che dimostra di possedere tutte le carte in regola, soprattutto adesso che il prezzo è sceso stabilmente sotto i 400 euro, per stappare lo scettro di miglior smartphone della fascia medio-alta, presentandosi – un po’ come la nostra recensione sottolinea – come dispositivo in grado di regalare un’esperienza d’uso fluida e piacevole, la cui ciliegina sulla torta è la fotocamera, che competere tranquillamente sulla fascia premium.

Scendono sempre più i prezzi di Google Pixel 4 XL e Nokia 9 PureView, che oggi rappresentano le “punte di diamante” del panorama Android stock, che vengono proposti online rispettivamente a 835 euro e 474 euro. Per niente male però le offerte che stanno riguardando Xiaomi Mi A3 e Motorola One Action, valide alternative – seppur per motivi diversi – nella fascia dei medio di gamma.