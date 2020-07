Con i Huawei Days arrivano 48 ore di imperdibili offerte su tanti prodotti tech

Sono oggi ritornati – a dirla tutta, un po’ a sorpresa – i Huawei Days: ecco che arrivano due giorni di imperdibili offerte dedicate a tutti coloro che acquisteranno sul sito o sull’app Huawei Store tra il 29 e il 30 luglio uno tra i tanti prodotti dell’ecosistema Huawei (PC, tablet, smartphone e non solo).

Huawei Days di luglio 2020: 48 ore di imperdibili offerte

L’ultima promozione di Huawei riguardano smartphone e tablet Android, smartband e smartwatch, notebook e auricolari, spaziando da prodotti pensati per lo smart working a supporti per l’allenamento in vista della tanto attesa prova costume. Le offerte per i Huawei Days saranno valide fino alle 23.59 di domani, 30 luglio 2020, motivo per cui cercate di decidervi in fretta se siete interessati ad uno dei tanti articoli in sconto.

Offerte per smartphone Huawei

Huawei Y5p e Huawei Mini Speaker al prezzo complessivo di 99,00 euro;

Huawei Y6p e Huawei AM61 Bluetooth Headphone al prezzo complessivo di 139,90 euro;

HuaweiP40, Huawei FreeBuds 3i e Huawei Mini Speaker al prezzo complessivo di 699,00 euro;

Huawei P40 Pro, Huawei FreeBuds 3i e Huawei Mini Speaker al prezzo complessivo di 949,00 euro;

Huawei P40 lite 5G, Huawei FreeBuds 3i e Huawei Mini Speaker al prezzo complessivo di 349,90 euro.

Offerte per tablet Huawei

Huawei MatePad Pro (nella configurazione WiFi), HUAWEI Smart Magnetic Keyboard e HUAWEI M Pencil al prezzo complessivo di 449,90 euro;

HuaweiMatePad Pro (nella configurazione LTE), HUAWEI Smart Magnetic Keyboard e HUAWEI M Pencil al prezzo complessivo di 499,90 euro;

Huawei MatePad (nella configurazione LTE) e Huawei M-Pencil package (comprensivo di M-Pencil) al prezzo complessivo di 299,90 euro;

Huawei MatePad (nella configurazione WI-Fi) e Huawei M-Pencil package (comprensivo di M-Pencil) al prezzo complessivo di 259,90 euro.

Offerte per wearable

Huawei Watch GT2e a 149,00 euro, invece di 169,90 euro;

Huawei Band 4 Pro sarà disponibile a 59,90 euro, invece di 79,90 euro.

Vi ricordiamo, ancora una volta, che le promozioni dei Huawei Days di questo mese saranno valide, salvo esaurimento scorte, soltanto fino alle 23.59 di domani, 30 luglio 2020. Se cercate uno smartphone o – perchè no – un notebook, non vi resta che dare un’occhiata alla pagina sul Huawei Store.