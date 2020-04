L’emergenza sanitaria da COVID-19 ancora non ci sta dando tregua e tra i tanti che stanno correndo ai ripari puntando sullo shopping non ci sono solo grandi catene – giusto questa mattina vi abbiamo segnalato le offerte del giorno di Unieuro e MediaWorld –, ma anche i produttori come ASUS, con offerte rese disponibili direttamente sui propri store ufficiali.

Nelle scorse ore, infatti, ASUS ha attivato delle offerte decisamente interessanti sul proprio store online, che coinvolgono smartphone di diverse fasce di prezzo, tra cui anche modelli molto popolari ed apprezzati come ASUS ZenFone 6 con la sua Flip Camera e il gamingphone ASUS ROG Phone di prima generazione.

Senza ulteriori indugi andiamo a scoprire tutte le offerte sugli smartphone Android attive nell’e-shop di ASUS con una premessa: non tutte le offerte saranno valide per lo stesso periodo di tempo, dunque verranno segnalate le diverse scadenze.

Offerte smartphone ASUS: ZenFone 6, ROG Phone e non solo

Partiamo col botto: le prime due offerte, entrambe valide fino al 30 aprile 2020, riguardano uno degli smartphone Android più apprezzati e iconici dello scorso anno:

Rimanendo nella fascia alta, fino al 14 maggio prossimo ASUS ROG Phone 8-512 GB viene proposto a 499 euro e include nel prezzo anche due accessori gratuiti, ovvero la ROG Phone Cover e la TwinView Dock.

Non mancano, infine, due offerte nella fascia economica:

A dirla tutta sarebbero molto interessanti anche ASUS ZenFone 5Z 6-64 GB a 239 euro e 8-256 GB a 339 euro, tuttavia in questo momento non risultano disponibili all’acquisto.

