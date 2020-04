Xiaomi esce allo scoperto e finalmente fissa una data di lancio per la serie Redmi Note 9. Nel mentre, ecco arrivare in Italia un range extender, già scontato sul Mi Store: Xiaomi Mi W-Fi Range Extender Pro.

La data di lancio per Redmi Note 9

Partiamo con Redmi Note 9 uno degli smartphone più attesi del momento, di fascia medio-bassa e già anticipato per bene dalle indiscrezioni.

Ebbene, il nuovo potenziale best buy della casa cinese si toglierà i veli di dosso in meno di una settimana, tramite un evento online che lo vedrà protagonista il prossimo 30 aprile 2020.

Al suo fianco, Xiaomi presenterà anche altri dispositivi, fra router e Mi TV Stick, oltre a commercializzare per il mercato internazionale dell’altro, ad esempio Redmi Note 9 Pro almeno secondo quanto emerso.

Xiaomi Mi Wi-Fi Range Extender Pro disponibile in Italia

Mentre attendiamo cosa ha in serbo il colosso cinese per la prossima settimana, qui possiamo toccare con mano un nuovo range extender di Xiaomi, già scontato sul Mi Store in Italia.

Si chiama Mi Wi-Fi Range Extender Pro ed è un dispositivo che garantisce un miglioramento della portata Wi-Fi della propria linea con due antenne interne, supporto a velocità di trasferimento fino a 300 Mbit/s e compatibilità con un massimo di 64 dispositivi collegati contemporaneamente, fra le altre cose.

Tale range extender di Xiaomi è disponibile a un prezzo scontato di 12,90 euro invece di 19,90, e lo potete acquistare direttamente sul Mi Store online da questa pagina.