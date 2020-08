Xiaomi Mi Note 10 Lite, fratello di Xiaomi Mi Note 10, è disponibile nel nostro Paese a partire dalla metà dello scorso maggio, ma è probabile che la compagnia cinese stia valutando di portare lo smartphone anche in India, ma con un altro nome.

Rebrand di Xiaomi Mi Note 10 Lite?

Xiaomi Mi 10i dovrebbe essere un semplice rebrand di Xiaomi Mi Note 10 Lite per il mercato indiano, almeno secondo alcune informazioni che farebbero riferimento allo sviluppo di un terminale per l’India con nome in codice “tocoin“. La probabilità che Xiaomi Mi 10i sia effettivamente un semplice rebrand deriva dal fatto che, internamente, Xiaomi Mi Note 10 Lite viene indicato come “toco“, come viene anche sottolineato dal leaker the_tech_guy su Twitter.

Ad oggi non ci sono informazioni che indicano che la compagnia sia effettivamente pronta o intenzionata a lanciare Xiaomi Mi 10i in India, ma per lo meno questi rumor ci offrono una visione di quelli che potrebbero essere i piani di lancio di Xiaomi per l’India.

Display a 120 Hz per Redmi K30 Ultra

La serie Redmi K30 fa rifermento ad un gran numero di smartphone, ma pare che l’azienda cinese sia pronta a svelarne un altro: Redmi K30 Ultra. Secondo gli ultimi rumor relativi allo sviluppo di questa gamma di terminali, pare che l’azienda sia intenzionata a munire Redmi K30 Ultra con un pannello AMOLED – sarebbe il terzo dopo Redmi K30 Pro e Redmi K30 Pro Zoom – con refresh rate a 120 Hz.

Secondo i rumor Redmi K30 Ultra dovrebbe inoltre mantenere il sistema pop-up per la fotocamera selfie da 20 MP, e montare quindi un pannello edge-to-edge privo di notch o fotocamere punch hole. Venendo alla componente hardware, lo smartphone dovrebbe integrare il processore MediaTek Dimensity 1000+, 8 GB di RAM, fotocamera principale da 64 MP e batteria da 4500 mAh.

Redmi K30 Ultra potrebbe essere svelato durante l’evento Xiaomi di domani 11 agosto per il decimo anniversario di Xiaomi, pertanto non ci resta che attendere qualche ora per scoprire se i rumor verranno confermati o meno.

In copertina Xiaomi Mi Note 10