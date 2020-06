Il futuro degli smartphone di Xiaomi potrebbe prendere spunto dal brevetto che vi mostriamo oggi, depositato nell’agosto dello scorso anno al CNIPA (China National Intellectual Property Administratiom) e venuto fuori solo adesso.

La poliedrica azienda di Pechino con prodotti audaci come il primo Xiaomi Mi MIX o il più recente Xiaomi Mi MIX Alpha ha dimostrato di non aver timore a sviluppare prodotti con dal design avveniristico, per cui non rimarremmo sorpresi più di tanto se questo brevetto si trasformasse in realtà.

Sono diverse le particolarità del progetto, come il profilo squadrato che ricorda parecchio gli iPhone dal 2010 al 2013 e l’assenza della una fotocamera frontale dalla superficie anteriore che è interamente occupata dal display.

Incuriosiscono a tal proposito i due cilindretti che scorrono al di fuori del profilo superiore: difficile sbilanciarsi sulla loro funzione, ma data l’assenza di una fotocamera per i selfie potrebbero essere utili per i selfie o per scattare immagini a 360 gradi, chissà.

Di certo c’è che il progetto è affascinante, e da appassionati di tecnologia non possiamo che sperare che un giorno possa sorprendere il pubblico di un evento del brand di Pechino. A voi intriga?

In copertina il primo Xiaomi Mi MIX