Gli hotspot Wi-Fi pubblici, in particolare quelli che richiedono il passaggio dai cosiddetti “captive portal“, saranno di più semplice accesso con Android 11. Già dalle Beta 2 della nuova versione del robottino sono state infatti integrate apposite API: vediamo di scoprirne di più.

Wi-Fi pubblico più “semplice” con Android 11

Android 11 renderà più semplice l’uso e l’accesso alle reti Wi-Fi pubbliche che richiedono il passaggio dai captive portal. Cosa sono questi ultimi? Vi sarà sicuramente capitato di imbattervi in uno di questi: sono quelle pagine web che vengono mostrate quando tentate di connettervi a Internet mediante una rete Wi-Fi pubblica.

A volte però questo procedimento non va a buon fine su Android a causa della mancanza di un indirizzo standardizzato (il supporto alle pagine captive portal è già disponibile dalla versione 5.0 Lollipop), e proprio a semplificare e migliorare questo punto ha pensato Google con le API introdotte dalla Beta 2 di Android 11. Queste API forniscono un modo affidabile per i punti di accesso per identificarsi come captive portal: l’interfaccia si base sulle specifiche della Internet Engineering Task Force, che descrivono come queste reti debbano essere configurate per essere riconosciute nel modo corretto e come debbano essere le API.

Queste ultime dovrebbero poter essere sfruttate su altri sistemi come Windows, macOS, iOS e Linux, in modo che tutti possano riuscire ad accedere più facilmente alle reti pubbliche. Il lato negativo è che finché le reti Wi-Fi non supporteranno queste nuove API, anche lo stesso Android 11 continuerà a usare il metodo classico. A quanto pare Google sta pianificando per il futuro di aggiornare le API tramite Play Services.

La prossima versione di Android supporta anche le informazioni “venue-published”, permettendo ai gestori di bar, ristoranti o locali pubblici di “personalizzare” la pagina web caricata al primo accesso, in modo da mostrare ad esempio menu o informazioni utili. Per approfondire l’argomento potete seguire questo link al portale dedicato agli sviluppatori.

