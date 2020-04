È ormai un bel po’ che sappiamo che prima o poi WhatsApp integrerà la pubblicità all’interno degli Stati. Del resto durante l’evento FMS19 avevamo visto anche il suo funzionamento una volta disponibile, il che ci aveva portato a credere che l’arrivo degli AD su WhatsApp fosse ormai questione di poco tempo.

Pubblicità su WhatsApp fra qualche anno

Tramite un nuovo report dei colleghi di The Information, scopriamo che Facebook non ha per niente abbandonato l’idea, ma ci vorrà del tempo prima che il progetto arrivi a compimento. Il team di sviluppo del social network dovrà prima di tutto completare l’unificazione delle sue applicazioni di instant messaging il che, secondo le ultime informazioni disponibili, richiederà almeno qualche anno di sviluppo.

Infatti, come viene confermato da un portavoce di Facebook ai colleghi di Engadget, “gli annunci pubblicitari negli Stati di WhatsApp rimangono un’opportunità a lungo termine“. A “lungo termine” indica appunto che l’azienda ha ancora in piano di portare questa feature su WhatsApp, ma che la sua implementazione non è proprio dietro l’angolo.

Secondo le ultime informazioni la compagnia dovrebbe effettuare un controllo incrociato fra il numero telefonico associato a Facebook e quello utilizzato su WhatsApp; in questo modo dovrebbe riuscire a veicolare annunci pubblicitari mirati.

Che ne pensate dell’arrivo della pubblicità su WhatsApp? Continuerete ad utilizzarla ugualmente o prenderete la palla al balzo per passare ad altre app come ad esempio Telegram? Fatecelo sapere nei commenti qui in basso.