Il momento è giunto: Samsung Galaxy S9 e Samsung Galaxy S9+ si aggiornano con la One UI 2.1 e le patch di sicurezza di giugno 2020 in Europa e in Corea, iniziando a ricevere quello che probabilmente sarà l’ultimo “major” update.

Novità aggiornamento One UI 2.1 per Samsung Galaxy S9 e Samsung Galaxy S9+

Samsung Galaxy S9 e Samsung Galaxy S9+ si aggiornano a partire dalla Germania e dalla Corea del Sud alla tanto attesa One UI 2.1, dopo qualche mese di tira e molla riguardante l’arrivo di tale versione. I firmware attualmente in distribuzione sono rispettivamente G96xFXXU9ETF5 e G96xNKSU3ETF4, e tra le tante novità includono anche le patch di sicurezza di giugno 2020, le ultime rilasciate da Google.

Quali sono le novità portate dalla One UI 2.1 sui Samsung Galaxy S9, alcune delle quali “ereditate” dai Samsung Galaxy S20? Partiamo da Quick Share, una nuova soluzione per la condivisione di file e media tra dispositivi Samsung Galaxy; restando in tema troviamo anche Music Share per condividere la connessione audio Bluetooth con altri dispositivi (come speaker o altri smartphone).

Novità anche per il comparto fotografico: Single Take (Scatto singolo) cattura una serie di foto o clip video per un lasso di tempo tra i 3 e i 10 secondi, in modo da trovare quello migliore grazie all’Intelligenza Artificiale; ritorna poi la modalità Pro per la videocamera, e arrivano nuove possibilità per la creazioni di filtri personalizzati.

Tra le altre novità possiamo citare AR Zone (Spazio AR), che riunisce tutte le funzionalità di Realtà Aumentata (come AR EMoji e AR Doodle) in un unico posto, così come il rinnovamento di alcune app di sistema tra cui tastiera Samsung e Galleria.

Come aggiornare Samsung Galaxy S9 e Samsung Galaxy S9+

L’aggiornamento di Samsung Galaxy S9 e Samsung Galaxy S9+ alla One UI 2.1 è in distribuzione anche in Europa a partire dalla Germania. Per il momento non ci sono segnali in Italia, ma siamo certi che l’update sarà disponibile al massimo entro qualche giorno. Per aggiornare Samsung Galaxy S9 e Samsung Galaxy S9+ o per verificare l’arrivo di nuovi firmware non dovete fare altro che seguire il percorso “Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa“.