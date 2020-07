Samsung continua a battere tutti sul tempo per quanto riguarda la disponibilità delle patch di sicurezza, ed infatti la gamma Samsung Galaxy S10 è la prima a ricevere le patch di sicurezza di agosto. L’ex top di gamma viene inoltre accompagnato da Samsung Galaxy Note 9 e Samsung Galaxy Tab S5e, i quali ricevono però aggiornamenti software “minori”.

Novità aggiornamento Samsung Galaxy S10 G97xFXXU8CTG4

Samsung Galaxy S10, Samsung Galaxy S10+ e Samsung Galaxy S10e stanno ricevendo le patch di sicurezza di agosto 2020 a partire dalla Germania. Il firmware G97xFXXU8CTG4 fa espressamente riferimento ad esse ed è disponibile come update OTA (Over The Air). Purtroppo, però, nonostante il firmware rimandi alla probabile presenza di qualche altra novità lato software, il changelog non fa riferimento ad ulteriori cambiamenti.

Novità aggiornamento Samsung Galaxy Note 9 N960FXXU6ETG3

Dopo l’arrivo delle patch di sicurezza di luglio 2020 per Samsung Galaxy Note 9, l’ex top di gamma dell’azienda sud coreana ricevere un ulteriore aggiornamento software. Il firmware in questione porta l’OS alla versione N960FXXU6ETG3 ed ha un peso di 112,10 MB e, come potete notare dal changelog del terminale, non sono presenti ulteriori informazioni a parte i classici miglioramenti della stabilità e delle prestazioni del dispositivo.

Novità aggiornamento Samsung Galaxy Tab S5e T720XXU1BTG3

A seguito del grande aggiornamento da oltre 2 GB di Android 10 per Samsung Galaxy Tab S5e, il tablet della casa asiatica sta ricevendo un piccolo aggiornamento da 117 MB che porta il firmware alla versione T720XXU1BTG3. Dal changelog relativo all’update si fa riferimento al miglioramento della stabilità della connessione Wi-Fi, un bug che era scaturito proprio a seguito dell’aggiornamento all’ultima major release di Android.

Come aggiornare Samsung Galaxy S10, Note 9 e Tab S5e

Gli aggiornamenti sono attualmente in fase di rollout per alcuni utenti, il che ci porta a credere che saranno presto disponibili per tutti. Per controllare la presenza dell’update vi basta seguire questi semplici passi, sia su smartphone che su tablet: