Dopo avervi mostrato i presunti render, le immagini e le specifiche tecniche di Google Pixel 5, secondo alcuni lontani anni luce da quelli reali per via di alcuni problemi circa lo sviluppo del prossimo top di gamma di Google, in queste ore abbiamo modo di conoscere quello che potrebbe essere il design e le specifiche tecniche del suo fratello maggiore, Google Pixel 5 XL.

Design simile a Google Pixel 4

Come c’era da aspettarselo, il design di Google Pixel 5 XL non sarebbe poi così differente dal fratello minore. Lo smartphone avrebbe una lunghezza pari a 153,8 mm, una larghezza di 74 mm e uno spessore di 8,5 mm. Considerando la dimensione del modulo fotografico principale posizionato sul retro nell’angolo superiore sinistro pari a 24.9 x 24.9 mm, lo spessore complessivo del terminale crescerebbe a 9,5 mm.

Il design continuerebbe ad essere molto ispirato all’attuale generazione di fascia alta, con tanto di jack audio posizionato sul lato corto superiore, la porta USB Type-C abbracciata da due speaker sul fondo, e il sensore per le impronte digitali sul retro.

Per quanto riguarda la probabile scheda tecnica presente su Google Pixel 5 XL, come SoC sarebbe stato scelto Qualcomm Snapdragon 865, mentre il display frontale sarebbe da 6,12 pollici con risoluzione QHD e con fotocamera punch hole nell’angolo in alto a sinistra. La batteria dovrebbe essere invece pari a 4000 mAh, il che rappresenterebbe un bel passo in avanti rispetto a quella da 3700 mAh presente su Google Pixel 4 XL.

Come sempre vi ricordiamo che si tratta di informazioni da prendere con il giusto grado di confidenza, soprattutto a seguito delle voci che vedono il team di Google in alto mare per quanto riguarda lo sviluppo dei nuovi modelli.

Che ne pensate di queste informazioni e dell’ipotetico design di Google Pixel 5 XL? Fatecelo sapere nei commenti qui in basso.