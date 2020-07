Il momento tanto atteso dai possessori di Redmi Note 7 e Redmi Note 7S è arrivato: oggi, 10 luglio, è partito, finalmente, il roll out dell’aggiornamento ad Android 10 con MIUI 11.

Badate bene però che non è ancora giunto il momento di stappare lo champagne perché il rilascio dell’aggiornamento è appena partito e sta avendo luogo lentamente e in modo graduale a partire da alcuni mercati asiatici, come Cina e India.

Ciò nonostante è partito e nei prossimi giorni, in qualche settimana al massimo, toccherà sicuramente anche i modelli globali ed europei e quindi anche italiani, perciò si tratta, al massimo, di pazientare un altro po’ ancora.

Comunque l’aggiornamento in questione sta raggiungendo i Redmi Note 7 e Redmi Note 7S, che sono praticamente identici al 99%, tramite OTA e porta con sé la versione software 11.0.2.0.QFGINXM, che include MIUI 11 (niente 12, ancora la 11), Android 10 e le patch di sicurezza di giugno 2020.

Non sappiamo, con precisione, quanto tempo sarà necessario affinché l’aggiornamento arrivi per i Redmi Note 7 italiani, tuttavia il roll out è partito e siamo abbastanza fiduciosi di vedere novità in questo senso a breve.